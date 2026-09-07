Khởi tố 19 bị can liên quan sai phạm tại Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ

Phòng khám Phượng Đỏ thuộc Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Phong (địa chỉ ở số 498 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng), được thành lập từ tháng 3/2017, do Lin Wei Min (tức Lâm, sinh năm 1971, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú số 498 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng) là chủ đầu tư. Lin Wei Min thuê Vũ Trọng Tiền (sinh năm 1991, trú tại số 58/34 Chợ Hàng, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) đứng tên Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Phong và thuê Trần Thị Thu Hương (sinh năm 1982, trú tại số 6/32/143, Tôn Đức Thắng, phường An Biên, Hải Phòng) làm Phó Giám đốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố 19 bị can về các tội danh Cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế

Theo tài liệu điều tra, khi người bệnh có nhu cầu khám, chữa bệnh (chủ yếu bệnh về nam khoa, phụ khoa) liên hệ với Phòng khám Phượng Đỏ sẽ được nhân viên phòng khám tư vấn và thực hiện các thủ thuật y tế. Trong quá trình thực hiện thủ thuật, nhóm bác sĩ, nhân viên phòng khám sẽ sử dụng các thủ đoạn khiến bệnh nhân đau đớn về thể chất, đồng thời gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho bệnh nhân. Từ đó, các đối tượng gây sức ép, buộc bệnh nhân phải trả thêm tiền để chuyển sang các gói “thủ thuật cao cấp”, có giá cao gấp nhiều lần chi phí ban đầu đã lựa chọn.

Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân và phát hiện những dấu hiệu bất thường, Công an thành phố Hải Phòng xác lập chuyên án, giao Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường An Biên và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Trốn thuế, trong đó có 5 bị can mang quốc tịch Trung Quốc. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ hành vi, phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng đối tượng.

Phòng khám Phượng Đỏ (tại số 498 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng).

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi đến khám chữa bệnh cần yêu cầu cơ quan y tế cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị, chi phí dịch vụ, thận trọng trước những yêu cầu thanh toán bất thường hoặc việc gây áp lực phải thực hiện ngay các thủ thuật, gói dịch vụ có giá trị cao.

Công an TP Hải Phòng đề nghị những ai đã từng khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ và nhận thấy có dấu hiệu bị ép buộc, đe doạ, gây hoang mang về tình trạng bệnh để phải trả thêm tiền hoặc buộc phải chuyển sang gói dịch vụ khác có chi phí cao bất thường; chủ động liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, địa chỉ: Số 10 đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng (qua Điều tra viên Hà Hải Hưng, số điện thoại: 0934269664) để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra làm rõ vụ án.