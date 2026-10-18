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Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu gỡ quảng cáo Sausando Slimming capsule trên TikTok

Chủ Nhật, 22:18, 18/10/2026
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VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiếp tục phát hiện sản phẩm viên giảm cân Sausando Slimming capsule được quảng cáo, kinh doanh trên TikTok khi chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản gửi Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị gỡ bỏ đường dẫn TikTok quảng cáo sản phẩm Sausando Slimming capsule và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan quản lý, sản phẩm đang được quảng cáo, kinh doanh trên TikTok dù chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm để có căn cứ xử lý theo quy định. Kết quả phải được gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 26/10.

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Hình ảnh sản phẩm Sausando Slimming capsule khi hậu kiểm. (Ảnh: Bộ Y tế cung cấp)

Theo văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, sản phẩm này đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee, kèm thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/6/2023.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm khẳng định Cục không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố mang số hiệu trên cho sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda.

Hai văn bản được ban hành sau đợt hậu kiểm việc thực hiện quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng. Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên nền tảng số.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm Sausando Slimming capsule sau khi phát hiện sản phẩm được quảng cáo, bán trên sàn thương mại điện tử nhưng không có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hợp lệ.

Linh Thương/VOV.VN
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