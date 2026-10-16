Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm giảm cân Sausando Slimming capsule

Theo văn bản, qua công tác hậu kiểm việc thực hiện quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee khi chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Theo Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm này được quảng cáo, kinh doanh với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/6/2023. Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục khẳng định không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm với số hiệu và ngày cấp nêu trên cho sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda.

Hình ảnh sản phẩm Sausando Slimming capsule khi hậu kiểm. (Ảnh: Bộ Y tế cung cấp)

Theo quy định được viện dẫn trong văn bản, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường. Đối với thực phẩm bổ sung, tổ chức, cá nhân phải thực hiện tự công bố và nộp hồ sơ theo quy định.

Để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường quản lý việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên nền tảng thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tiếp tục thông báo cho sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử (Shopee) yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm nêu trên, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với sản phẩm Sausando Slimming capsule, cơ quan này yêu cầu Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Sàn thương mại điện tử phải gửi báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 26/10/2026.