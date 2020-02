Bộ Y tế: Tỷ lệ tử vong do nCoV chỉ là 1,8%, người dân cần bình tĩnh

Chiều 5/2, tại buổi họp báo do Bộ Y tế tổ chức để cung cấp thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Trong 3 dịch lớn, dịch có tỷ lệ tử vong lớn nhất là MersCoV (chiếm 34,5%), dịch SARS là hơn 10%. Đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ tử vong do chủng mới của virus corona (nCoV) mới chỉ khoảng 1,8%. Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, người dân cần hết sức bình tĩnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại buổi họp báo của Bộ Y tế.

Cũng theo Tổ chức Y tế thế giới, hầu hết các ca tử vong đều ở TP Vũ Hán (Trung Quốc), có 2 ca tử vong ngoài Trung Quốc nhưng cũng đi từ Vũ Hán về. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định, đến thời điểm này, ngành y tế đủ năng lực, nguồn lực, vật lực để phòng chống dịch corona.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng nêu rõ, đến thời điểm này, Việt Nam có đủ năng lực để thực hiện các xét nghiệm virus corona. Bộ Y tế đang chỉ đạo các đơn vị xét nghiệm tổ chức tập huấn, chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là những nơi có cửa khẩu, có khu vực cách ly được tập huấn nhanh nhất về chuyển giao kỹ thuật.

Về việc sản xuất bộ test kit để phát hiện nhanh việc nhiễm virus corona, theo đại diện Bộ Y tế, hiện nay ngoài nguồn do các tổ chức thế giới viện trợ, thì Việt Nam có đủ năng lực sản xuất và đủ sinh phẩm, cũng như năng lực để xét nghiệm. Ngành y tế sẽ tăng cường xét nghiệm sàng lọc để giảm các ca phải cách ly.

“Quảng Ninh đã có thể xét nghiệm được virus corona. Hiện nay, các mồi xét nghiệm virus corona của chúng ta có từ rất nhiều nguồn. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất trong nước cũng đang nỗ lực sản xuất các test xét nghiệm. Vì vậy, chúng ta hãy yên tâm bởi Việt Nam có đủ sinh phẩm và năng lực để thực hiện các xét nghiệm” - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Phác đồ điều trị của Việt Nam tiệm cận phác đồ điều trị thế giới

Hiện Việt Nam có 10 ca dương tính với virus corona nhưng đa phần bệnh nhân chỉ điều trị triệu chứng, chỉ có bệnh nhân người Trung Quốc, nhiều bệnh lý nền nên cần thở oxy. Hiện nay 3 bệnh nhân đã được xuất viện.

Bộ Y tế cũng đã đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân chặt chẽ. Hiện nay phác đồ điều trị của Việt Nam cũng tiệm cận với các liệu pháp trên thế giới.

Về điều trị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế chỉ đạo tất cả các bệnh viện Trung ương chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là dịch lan rộng. Ngay đối với các bệnh viện này, cũng đã dự trữ 3.000 giường bệnh, các bệnh viện tại Hà Nội dự trữ 2.000 giường bệnh. “Đến nay, chúng ta chưa cần xây bệnh viện dã chiến, mà sử dụng bệnh viện sẵn có. Ví dụ tỉnh Khánh Hòa đưa ra các phương án nếu Bệnh viện Nhiệt đới đầy bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện Phổi, không đủ lại chuyển tiếp sang Bệnh viện Da liễu. Các địa phương hiện nay đã chuẩn bị phương án điều trị phù hợp nhất, nên chúng ta không quá hoang mang. Chúng ta phải có phương án tiếp đón bệnh nhân trong tình huống xấu nhất” - ông Nguyễn Thanh Long nêu rõ.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, quan điểm của ngành y tế là không giấu dịch. Khi có ca nhiễm virus corona, Bộ Y tế sẽ có công bố để có các biện pháp phòng chống.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, một kinh nghiệm được nhấn mạnh trong việc điều trị thành công các ca nhiễm virus corona là mở hết tất cả cửa sổ, thông thoáng khí trong phòng bệnh, chú ý nhiệt độ và điều trị cách ly có vùng đệm để không lây lan.

Chia sẻ về trường hợp bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus corona điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP HCM) - hiện đã khỏi bệnh và xuất viện, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện tốt các biện pháp cách ly. Các khoa, phòng chuyên môn, các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn, cấp cứu được thực hiện nhịp nhàng.

Theo PGS Khuê, ngoài việc điều trị bằng thuốc, các bác sĩ kết hợp với việc mở thông thoáng, tránh sử dụng điều hòa. “Với bệnh nhân 65 tuổi người Trung Quốc nhập viện ở Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22/1 với triệu chứng sốt nhẹ và mệt mỏi, người này còn có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường type 2, bệnh tim mạch vành, ung thư phổi. Bệnh nhân này nhập viện ở Việt Nam trong tình cảnh rất nặng, nhưng với sự phối hợp rất tốt của chuyên khoa truyền nhiễm với chuyên khoa khác nên tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, kết quả rát khả quan “ - ông Khuê nhấn mạnh./.