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Bộ Y tế yêu cầu rà soát quảng cáo Love World Nutrition Coffee

Chủ Nhật, 18:40, 30/08/2026
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VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm đề nghị TP.HCM kiểm tra Love World Nutrition Coffee sau khi phát hiện dấu hiệu nghi vi phạm quảng cáo.

Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp rà soát, xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo thực phẩm. Theo đó, qua công tác kiểm tra, rà soát các hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng trên không gian mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm bổ sung “Love World Nutrition Coffee” do Công ty TNHH D&H RETEK USA (địa chỉ: Số 7 đường B6, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh) công bố và được sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghệ Mr Chí (địa chỉ: 9/46 Xa Lộ Hà Nội, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm nội dung quảng cáo liên quan đến các hành vi sử dụng các từ ngữ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về công dụng, tác dụng của sản phẩm.

bo y te yeu cau ra soat quang cao love world nutrition coffee hinh anh 1
Hình ảnh nghi ngờ vi phạm kèm theo công văn Cục ATTP cung cấp

Cụ thể, sản phẩm nêu trên hiện đang được đăng bán tại sàn thương mại điện tử Shopee theo đường link: https://vn.shp.ee/wVoHKX2s và tại một số trang bán hàng trực tuyến khác.

Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu nội dung quảng cáo của sản phẩm thực phẩm nêu trên với Hồ sơ tự công bố của sản phẩm để xác minh hành vi vi phạm.

Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm, đề nghị Quý Sở tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo đối với tổ chức, cá nhân công bố, sản phẩm thực phẩm nêu trên, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/9/2026.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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