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Bộ Y tế yêu cầu tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy khiến 5 người chết tại Hà Nội

Thứ Tư, 10:58, 16/09/2026
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VOV.VN - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc và thiết bị y tế, khẩn trương cứu chữa các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra rạng sáng 16/9 tại phường Tây Hồ, Hà Nội.

Rạng sáng nay (16/9),  tại nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, khiến 5 người tử vong và một số người bị thương được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 cấp cứu, điều trị.

Trước tình hình trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc và thiết bị y tế để khẩn trương cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất số người tử vong, giảm thiểu thiệt hại do vụ cháy.

bo y te yeu cau tap trung cuu chua nan nhan vu chay khien 5 nguoi chet tai ha noi hinh anh 1
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Bệnh viện được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành chức năng của UBND TP Hà Nội, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác ứng phó thảm họa.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị bệnh viện khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn; chủ động đề xuất các ý kiến, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo đảm tốt nhất công tác cấp cứu.

Trong quá trình điều trị, Bệnh viện Quân y 354 cần phối hợp chuyên môn với các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên và chuyển tuyến kịp thời đối với những trường hợp cần thiết.

Chung Thủy/VOV.VN
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