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Nhân chứng kể chuyện hỗ trợ nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong tại Hà Nội

Thứ Tư, 07:45, 16/09/2026
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VOV.VN - Có mặt từ 2h, anh Phạm Quốc Việt hỗ trợ lực lượng cấp cứu đưa 2 nạn nhân vụ cháy Hà Nội đi cấp cứu và đưa các nạn nhân về nhà tang lễ.

Rạng sáng 16/9, xảy ra vụ cháy tại nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 1 xe chỉ huy và 5 xe chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát nạn ra ngoài, trong khi vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong. Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm và cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

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Vụ cháy nhà 4 tầng xảy ra rạng sáng 16/9 tại phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong. (Ảnh CACC)

Có mặt từ khoảng 2h, anh Phạm Quốc Việt – Đội trưởng FAS Angel, đội hỗ trợ sơ cứu tai nạn giao thông và cứu nạn miễn phí tại Hà Nội – cùng lực lượng chức năng và cấp cứu hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy.

“Lúc đó mưa to lắm. Hôm nay một mình tôi lái xe, nên tôi tham gia hỗ trợ nạn nhân ở vòng ngoài, chứ không vào trực tiếp bên trong”, anh Việt thông tin.

Anh Việt cho biết, bản thân hỗ trợ lực lượng cấp cứu và cứu nạn, cứu hộ đưa các nạn nhân về nhà tang lễ, đồng thời đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

“Tôi cùng lực lượng cấp cứu 115 điều chuyển các nạn nhân vào Bệnh viện 354, trong đó có một phụ nữ bị đau chân nhưng vẫn di chuyển được và một em nhỏ có dấu hiệu hoảng sợ, có thể có dấu hiệu ngạt khói. Tuy nhiên, em vẫn tỉnh táo, chỉ nôn thôi. Còn 5 thi thể hiện cũng được bảo quản tại nhà xác bệnh viện”, anh Việt cho biết.

Tham gia hỗ trợ các vụ cháy lớn ở Hà Nội, đội trưởng FAS Angel cho biết vụ cháy lần này cũng xảy ra tại ngôi nhà có nhiều đồ dùng và nhiều tầng. Lối thoát nạn, thoát hiểm vẫn không thể gọi là đảm bảo về công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, theo thông tin, đa số các vụ cháy đều bắt nguồn từ dưới các căn phòng, từ dưới tầng một.

“Nếu nói về nhà dân, thường là nhà riêng. Nhà dân thì thường ở dưới tầng một. Lối thoát nạn, thoát hiểm lại quá nhỏ để có thể thoát nạn được khi sự cố xảy ra.

Về kết cấu nhà thì nhỏ, hẹp và lại có nhiều tầng. Thế nhưng, qua con mắt nhìn nhận của mình, không gian sinh sống chật chội và ít có điều kiện, khả năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố”, anh Việt nói.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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