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Bồi dưỡng tiếng Việt giúp trẻ vùng khó tự tin bước vào lớp 1

Thứ Ba, 06:00, 01/09/2026
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VOV.VN - Việc tăng cường tiếng Việt trước khi vào lớp 1 không chỉ giúp các em mạnh dạn giao tiếp, mà còn tạo nền tảng để tự tin hòa nhập với trường lớp, tiếp thu bài học.

Từ đầu tháng 8 đến nay, đều đặn vào các buổi sáng trong tuần, những lớp học tăng cường tiếng Việt dành cho trẻ tại Trường Tiểu học Nay Der, xã Gào, vẫn diễn ra trong không khí vui vẻ, gần gũi. Các em được làm quen với bảng chữ cái, tập nói, tập đọc, tập viết và quan trọng hơn là tập mạnh dạn trò chuyện với cô giáo, bạn bè.

Em Thin, ở thôn Pley Nhao, xã Gào, tỏ ra khá thích thú với những giờ học như thế. “Em đi học rất là vui. Học Tiếng Việt rất là thích", em Thin cho biết.

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Cô giáo dạy trò nhận biết và đánh vần bảng chữ cái.

Năm học mới này, Trường Tiểu học Nay Der, xã Gào có 123 học sinh vào lớp 1, phần lớn học sinh là người Jarai. Chính vì vậy việc dạy và học tăng cường tiếng Việt là điều hết sức cần thiết. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, sau một thời gian làm quen, những câu trả lời của các em đã rõ ràng hơn. Những cánh tay cũng mạnh dạn giơ lên khi cô giáo đặt câu hỏi.

Với cô giáo Lê Thị Thùy Khanh, đó là những điều rất đáng mừng cho cả trò và cô: “Lớp tôi 100% các em đều là người dân tộc thiểu số, ở nhà các em giao tiếp bằng tiếng Jarai. Nhưng hiện tại các bạn đã rất cố gắng học tập, đã tiến bộ mỗi ngày, bây giờ các bạn cũng có thể nghe hiểu cô giảng bài rồi".

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Học trò người Jarai phát biểu tại lớp dạy tiếng Việt.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, những lớp tăng cường tiếng Việt cũng được tổ chức trong dịp hè. Các em đến trường làm quen với bảng chữ cái, tập tô từng nét chữ, tập đọc từng câu. Ở lớp học, cô giáo Nguyễn Thị Hồng vừa dạy chữ, vừa trò chuyện, hỏi han để các em quen với cách giao tiếp bằng tiếng Việt. Có khi, chính cô cũng học thêm những câu tiếng Jarai của học trò để việc dạy và học trở nên gần gũi hơn.

“Các phụ huynh đã quan tâm đến việc học của con em, chở đi học đúng giờ và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho các cháu khi đến lớp. Đa số các cháu đã thuộc được bảng chữ cái, tập tô nhiều con chữ và đọc đã tròn vành rõ chữ hơn. Cô giáo cũng dần học tiếng mẹ đẻ của các cháu để nắm bắt các cháu hơn", cô Nguyễn Thị Hồng cho hay.

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Giáo viên kèm học sinh tập viết tại lớp.

Theo cô Trần Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, không chỉ phường Hội Phú, nhiều trường trên địa bàn tỉnh đều triển khai các lớp học tăng cường tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số dịp hè. Nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, đồng thời bố trí những giáo viên được tập huấn về dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 với 120 tiết học xuyên suốt dịp hè, giúp trò tự tin bước vào năm học mới.

“Chắc chắn qua thời gian tăng cường tiếng Việt trước khi vào lớp 1, các em mạnh dạn giao tiếp hơn. Bước vào năm học mới, các em sẽ hòa chung với các học sinh và đáp ứng được yêu cầu học tập", cô Tuyến khẳng định.

Sau sáp nhập, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% dân số tỉnh Gia Lai. Việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1 giúp các em mạnh dạn giao tiếp, tự tin hơn khi bước vào năm học mới. Đây cũng là cách tỉnh Gia Lai tạo thêm nền tảng để trẻ em vùng khó học tập tốt hơn cùng bạn bè.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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