Cần Thơ chi hơn 4,2 tỷ đồng dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc trước lớp 1

Chính sách áp dụng đối với trẻ em là người dân tộc thiểu số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện giao tiếp bằng tiếng Việt còn hạn chế; giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy; các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học trên địa bàn thuộc đối tượng áp dụng.

Cần Thơ hỗ trợ hơn 4,2 tỷ đồng dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước lớp 1 (ảnh minh họa)

Theo UBND thành phố Cần Thơ, năm học 2025-2026, toàn thành phố Cần Thơ có 51.910 học sinh lớp 1, trong đó 10.857 học sinh là người dân tộc thiểu số. Qua rà soát, có 8.067 trẻ em dân tộc thiểu số còn hạn chế trong giao tiếp tiếng Việt, có nhu cầu học tiếng Việt trước khi vào lớp 1, chiếm 74,3% số học sinh dân tộc thiểu số vào lớp 1. Năm học 2026-2027, thành phố dự kiến tiếp tục tổ chức dạy tiếng Việt cho khoảng 8.059 trẻ em dân tộc thiểu số còn hạn chế trong giao tiếp tiếng Việt, với 319 giáo viên tham gia giảng dạy, bình quân một giáo viên phụ trách một lớp.

Chính sách áp dụng trẻ em là người dân tộc thiểu số nơi điều kiện giao tiếp bằng tiếng Việt còn hạn chế; giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy; các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học trên địa bàn thuộc đối tượng áp dụng.

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, các cơ sở giáo dục được bố trí giáo viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, ưu tiên người biết tiếng dân tộc, am hiểu văn hóa địa phương để giảng dạy. Mỗi trẻ em được hỗ trợ một bộ đồ dùng, tài liệu học tập theo chi phí thực tế nhưng tối đa 100.000 đồng/khóa học. Mỗi giáo viên được trang bị một bộ tài liệu giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức hỗ trợ tối đa 340.000 đồng/người/khóa học. Tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến hơn 4,2 tỷ đồng.

Với 319 giáo viên tham gia giảng dạy, bình quân một giáo viên phụ trách một lớp (ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết, chính sách sẽ góp phần chuẩn bị tâm thế cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi bước vào lớp 1; nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, kỹ năng giao tiếp và khả năng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông, qua đó tạo nền tảng để các em học tập và hòa nhập tốt hơn trong môi trường học đường.

"Trẻ em là người dân tộc thiểu số tham gia học tiếng Việt trước khi vào lớp 1 tại những nơi điều kiện giao tiếp tiếng Việt còn hạn chế. Việc bố trí giáo viên giảng dạy ưu tiên những giáo viên có năng lực, chuyên môn, am hiểu văn hóa địa phương và tiếng dân tộc, mỗi lớp được bố trí 1 giáo viên giảng dạy", ông Nguyễn Văn Khởi cho biết.