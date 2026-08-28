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Bốn tuyến cáp quang biển kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế cùng gặp sự cố

Thứ Sáu, 11:19, 28/08/2026
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VOV.VN - 4 tuyến cáp quang biển kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế gồm SJC2, AAE-1, AAG và IA đang gặp sự cố, làm ảnh hưởng đến lưu lượng kết nối đi nước ngoài.

Theo thông tin từ các đơn vị quản lý cáp biển quốc tế, ngày 25/8/2026, hai hệ thống cáp quang biển quy mô lớn là SJC2 và AAE-1 đã gặp sự cố gần như đồng thời. Điểm lỗi của tuyến SJC2 được xác định tại phân đoạn S4 Chung Hom Kok (Hong Kong, Trung Quốc), trong khi tuyến AAE-1 mất kết nối do lỗi phát sinh tại phân đoạn S1.H2.

bon tuyen cap quang bien ket noi internet viet nam di quoc te cung gap su co hinh anh 1
Cáp quang biển kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố gây ảnh hưởng tới việc truy cập tới các dịch vụ đặt máy chủ ở nước ngoài.

Tuyến SJC2 có dung lượng thiết kế toàn tuyến lên đến 126 Tbps, có sự tham gia đầu tư của VNPT với trạm cập bờ đặt tại Quy Nhơn. Còn tuyến AAE-1 có tổng dung lượng thiết kế khoảng 40 Tbps, là hệ thống cáp biển kết nối châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu, do Viettel làm đối tác duy nhất chủ trì trạm cập bờ tại Việt Nam với mức đầu tư 50 triệu USD.

Sự cố trên tuyến SJC2 và AAE-1 diễn ra trong bối cảnh lỗi kỹ thuật trước đó trên tuyến AAG vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Cùng thời điểm, đại diện một nhà mạng trong nước xác nhận tuyến cáp quang biển Liên Á (IA) cũng ghi nhận sự cố gián đoạn tín hiệu.

Theo kế hoạch dự kiến, tuyến cáp IA sẽ bắt đầu được đối tác quốc tế tiến hành sửa chữa vào đầu tháng 9, trong khi ba tuyến SJC2, AAE-1 và AAG hiện vẫn chưa có lịch trình khắc phục cụ thể.

Việc có tới 4 trong tổng số 8 tuyến cáp biển kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố khiến việc truy cập vào các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ xem video trực tuyến hay trò chơi điện tử có máy chủ đặt tại nước ngoài có thể xuất hiện tình trạng chậm cục bộ vào các khung giờ cao điểm.

Trong khi đó, các dịch vụ trực tuyến và trang thông tin có máy chủ đặt tại Việt Nam không bị ảnh hưởng.

Trước tình huống trên, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trong nước đã chủ động kích hoạt phương án ứng phó kỹ thuật.

Đại diện nhà mạng cho biết đã triển khai các giải pháp cân tải và điều tiết lưu lượng sang các hướng cáp biển còn hoạt động cũng như các tuyến cáp trên đất liền.

Dù chất lượng truy cập dịch vụ quốc tế có thể bị ảnh hưởng trong một số thời điểm lưu lượng tăng cao, mạng lưới nhìn chung vẫn được duy trì ổn định nhờ năng lực dự phòng từ các hạ tầng kết nối khác.

Các nhà mạng Việt Nam từ lâu đã có kịch bản ứng phó với sự cố cáp quang biển thường diễn ra nên dù sự cố lần này có thể gây ảnh hưởng tới 30% lưu lượng Internet từ Việt Nam đi quốc tế, chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng vẫn đảm bảo, “mức tác động không đáng kể”, theo chia sẻ của một ISP.

Áp lực lên hạ tầng kết nối Internet quốc tế

Hiện tại, Việt Nam kết nối với mạng Internet toàn cầu chủ yếu thông qua hệ thống các tuyến cáp quang biển gồm AAG, APG, SMW-3, IA, AAE-1, TVH cùng hai tuyến mới đưa vào khai thác là ADC và SJC2.

Trong đó, tuyến TVH khai thác từ năm 1996 hiện có dung lượng rất thấp, còn ADC và SJC2 là các tuyến cáp thế hệ mới được kỳ vọng bổ sung dung lượng lớn cho hạ tầng số quốc gia.

Mặc dù đóng vai trò huyết mạch trong việc truyền tải lưu lượng viễn thông, hệ thống cáp quang biển tại khu vực châu Á luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do điều kiện tự nhiên phức tạp và hoạt động hàng hải dày đặc.

Thống kê từ năm 2022 đến nay ghi nhận gần 40 sự cố cáp biển đã xảy ra, cá biệt vào tháng 2/2023, cả 5 tuyến cáp biển hoạt động khi đó đều gặp trục trặc cùng lúc.

Để giảm bớt sự phụ thuộc vào cáp quang biển, các nhà mạng Việt Nam đã và đang mở rộng thêm các kênh truyền dẫn trên đất liền đi qua các nước láng giềng, trong đó chủ yếu đi lên hướng Bắc.

Dù lưu lượng Internet quốc tế vẫn phụ thuộc phần lớn vào các tuyến cáp biển, việc đa dạng hóa hướng kết nối và duy trì tỷ lệ dung lượng dự phòng cao đang là giải pháp thực tế nhất giúp các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm tính liên tục cho hạ tầng viễn thông trong nước.

Hoa Vũ/VTC News
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