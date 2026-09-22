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Bùn đất phủ kín 300m đường, công an trích xuất camera tìm thủ phạm

Thứ Ba, 09:39, 22/09/2026
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VOV.VN - Hơn 300 m đường Cộng Hòa (TPHCM) ngập trong bùn đất nhão, gây trơn trượt khiến nhiều người té ngã. Lực lượng chức năng rào chắn, dọn dẹp hiện trường và trích xuất camera để truy tìm thủ phạm.

Sáng 22/9, mặt đường Cộng Hòa đoạn qua phường Tân Bình (TPHCM), hướng từ trung tâm về An Sương, xuất hiện dải bùn đất màu nâu đỏ kéo dài hơn 300m.

Bùn nhão tràn kín 2 làn xe hỗn hợp sát vỉa hè, kéo dài qua khu vực đối diện tòa nhà Etown, tạo thành "bẫy" trơn trượt gây mất an toàn giao thông.

bun dat phu kin 300m duong, cong an trich xuat camera tim thu pham hinh anh 1
Hình ảnh bùn đất nhão phủ kín mặt đường Cộng Hoà sáng 22/9. Ảnh: Tuấn Kiệt

Lực lượng chức năng đã rào chắn tạm thời, phong tỏa làn đường Cộng Hoà từ giao lộ Ngô Bệ đến giao lộ Tân Hải để đảm bảo an toàn và dọn dẹp, vệ sinh. Các công nhân thuộc Công ty GT Sài Gòn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tích cực cào gom, múc bùn đất và huy động xe chuyên dụng xịt rửa mặt đường.

Do một phần lòng đường bị phong tỏa đúng giờ cao điểm sáng, hàng loạt phương tiện buộc phải dồn sang phần đường đổi chiều linh hoạt của đường Cộng Hoà khiến giao thông qua khu vực đường Cộng Hòa rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ.

bun dat phu kin 300m duong, cong an trich xuat camera tim thu pham hinh anh 2
Công nhân vệ sinh mặt đường, xử lý bùn đất trên đường Cộng Hoà. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân sự cố xuất phát từ khuya 21/9. Trong thời điểm trời mưa lớn, các đoàn xe tải chở đất cát đi qua khu vực đã làm rơi vãi lượng lớn sình bùn xuống đường nhưng không khắc phục. Do bùn đất nhão gây trơn trượt khiến nhiều xe máy bị té ngã trong đêm.

Lãnh đạo Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị đang phối hợp trích xuất dữ liệu camera an ninh dọc tuyến đường Cộng Hòa để xác định chính xác biển số phương tiện làm rơi vãi bùn đất. Sau khi xác định được xe vi phạm, CSGT sẽ tiến hành mời tài xế và chủ xe lên làm việc để lập hồ sơ xử lý.

Theo Tuấn Kiệt/Vietnamnet
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