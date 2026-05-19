Đà Nẵng chú trọng nâng cấp các cơ sở y tế tuyến dưới

Thời gian gần đây, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đã khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình, hạng mục y tế phục vụ việc khám, chữa bệnh phục vụ người dân khu vực phía Nam thành phố. Cuối tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức Lễ bàn giao, đưa vào sử dụng hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, tại phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ).

Công trình được đầu tư trong bối cảnh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xây dựng từ năm 1997 đã quá tải, xuống cấp, trong khi nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng tăng. Khu điều trị kỹ thuật cao có tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng từ ngân sách, gồm khối nhà 7 tầng và 1 tầng hầm cùng hệ thống kỹ thuật đồng bộ. Được khám, điều trị tại đây, anh Blup Phu (46 tuổi) xã Bến Hiên (thuộc huyện Đông Giang cũ), thành phố Đà Nẵng tỏ ra hài lòng về khu điều trị mới khang trang, bác sĩ tận tâm:

“Ở đây họ chăm sóc rất tận tình, chu đáo, khi mình về họ dặn dò. Thuận lợi với đường sá gần hơn dưới Đà Nẵng xa, đi không nổi, ở đây gần hơn”

Lễ bàn giao, đưa vào sử dụng Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng

Đầu tháng 5 vừa qua, ngành Y tế thành phố tổ chức Lễ bàn giao, đưa vào sử dụng công trình Khoa Truyền nhiễm - Lao, nhà đại thể, nhà cầu nối và các hạng mục phụ trợ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Công trình Khoa Truyền nhiễm - Lao, nhà đại thể, nhà cầu nối và các hạng mục phụ trợ có quy mô 5 tầng, đáp ứng 90 giường bệnh, diện tích sàn gần 5.000 m² với hệ thống kỹ thuật hiện đại. BS CKII Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho rằng, đây là công trình có ý nghĩa rất lớn, giúp bệnh viện nâng cao năng lực khám, điều trị bệnh.

“Đây là công trình rất hiện đại, thẩm mỹ, kỹ thuật và mỹ thuật rất cao, có nhiều trang thiết bị hiện đại trong buồng bệnh cũng như về hệ thống y tế. Chính vì vậy sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh”.

Lễ bàn giao công trình Khoa Truyền nhiễm - Lao, nhà đại thể, nhà cầu nối và các hạng mục phụ trợ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

Các công trình, hạng mục vừa đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất lớn trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bác sĩ Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hợp nhất, các đơn vị y tế tại khu vực tỉnh Quảng Nam cũ gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị y tế không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân khu vực này.

“Hạng mục Khoa truyền nhiễm - Lao, cầu nối cũng như các hạng mục phụ trợ tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ là việc hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo công năng theo định hướng phát triển của bệnh viện, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đồng thời giúp cho việc hoàn thiện mạng lưới các cơ sở y tế của thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất”.

Khoa Truyền nhiễm - Lao, nhà đại thể có quy mô 5 tầng, đáp ứng 90 giường bệnh

Hiện nay, UBND thành phố Đà Nẵng đã dành nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các bệnh viện hạng I, hạng II cũng như các trung tâm y tế khu vực. Thành phố đầu tư gần 1600 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; đầu tư 700 tỷ đồng mở rộng trung tâm y tế khu vực Sơn Trà. Hiện, các trung tâm y tế khu vực Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu cũng đang đầu tư nâng cấp, mở rộng để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, du khách. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, đẩy nhanh tiến độ các dự án ngành y tế.

“Kể từ khi chính thức hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2025, Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng hiện nay luôn quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiến độ các công trình, dự án trong lĩnh vực y tế. Việc bàn giao, đưa vào sử dụng công trình hôm nay không chỉ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc đầu tư phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng và hiệu quả. Đây cũng là tiền đề rất quan trọng để ngành Y tế thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới”.