Cá chết hàng loạt quanh khu bơm cát dự án nâng cấp sân bay Cà Mau

Theo phản ánh từ các hộ nuôi, tình trạng cá chết xuất hiện đã lâu và trùng với thời điểm đơn vị thi công thực hiện bơm cát phục vụ dự án nâng cấp sân bay Cà Mau. Ông Nguyễn Hoàng Ân - người dân có 1,3ha nuôi cá tại khóm 4, phường Tân Thành cho biết, ban đầu cá chết rải rác, sau đó chết đồng loạt. Gia đình ông nguy cơ trắng tay khi 8 hầm cá đã chết đến 80%, cùng với đó vườn cây ăn trái cũng kiệt quệ. Điều đáng nói, đang trong cao điểm mùa khô, người dân không thể khắc phục.

“Tôi đã phản ánh với đơn vị thi công và chính quyền địa phương, sau đó Phòng Kinh tế - Đô thị cũng đã xuống lập biên bản. Theo người dân, trong quá trình thi công, việc đắp đập thấp khiến cát bơm tràn trực tiếp vào khu vực nuôi cá. Thời điểm này đang nắng nóng, không có mưa nên bà con không thể bổ sung nước cho ao, dẫn đến cá bị chết”, ông Ân nói.

Tình trạng cá chết diễn ra đã lâu và hiện vẫn chết rải rác

Những người dân tại khu vực bị ảnh hưởng đều nhận định, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại có thể do sơ suất trong quá trình thi công bơm cát. Đơn vị thi công đã đắp đập ngăn nước nhưng độ cao không đảm bảo, nước mặn tràn qua đập, xâm nhập vào các ao nuôi và kênh rạch nội đồng vùng nuôi.

Đơn vị thi công đắp bờ bao để bơm cát không kiên cố và cũng không cao

Ông Nguyễn Văn Đức, người nuôi cá tại khóm 4 cho biết, khu vực này từ trước đến nay chưa từng xảy ra hiện tượng tương tự, chỉ từ khi hoạt động bơm cát diễn ra mới xuất hiện ô nhiễm nguồn nước. Ông mong muốn vụ việc sớm được giải quyết để ổn định sản xuất.

“Bà con ai cũng buồn, vì cuộc sống chủ yếu dựa vào nuôi cá và trồng hoa màu. Nay cá bị chết, hoa màu cũng không thể canh tác, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Mong cấp trên sớm xem xét, có hướng giải quyết và hỗ trợ những hộ bị thiệt hại. Thực tế, cá vẫn tiếp tục chết hàng ngày, có thời điểm chết đồng loạt”, ông Đức nói.

Ao nuôi cá nằm cạnh ngay công trường thi công nâng cấp sân bay Cà Mau

UBND phường Tân Thành, xác nhận bước đầu có 80 hộ dân nuôi cá bị ảnh hưởng bởi thực trạng nêu trên, tập trung chủ yếu tại khóm 3 và khóm 4. UBND phường đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh, kiểm tra thực tế và lấy mẫu nước để xét nghiệm.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết phường đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hiện trường, lấy mẫu và ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân. Đồng thời, địa phương cũng chủ động thống kê thiệt hại ban đầu. Sau khi có kết luận về nguyên nhân từ cơ quan chức năng, phường sẽ phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu để khắc phục hậu quả theo quy định.

Người dân nơi đây đã gắn bó với nghề nuôi cá nhiều năm nay cá bị thiệt hại nặng nên bà con rất lo lắng

Những ao nuôi cá chình, cá bống tượng vốn là tài sản lớn nhất của người dân tại khóm 3 và khóm 4, phường Tân Thành. Để đầu tư nuôi, có những hộ phải vay mượn ngân hàng và hiện họ đang đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn.