  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cá chết hàng loạt quanh khu bơm cát dự án nâng cấp sân bay Cà Mau

Thứ Bảy, 07:15, 25/04/2026
VOV.VN - Thu nhập chính của người dân khóm 3 và khóm 4 (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) đến từ nghề nuôi cá chình, bống tượng. Giờ đây người nuôi chỉ biết xót xa khi chứng kiến cảnh cá nuôi chết nổi trắng bụng.

Theo phản ánh từ các hộ nuôi, tình trạng cá chết xuất hiện đã lâu và trùng với thời điểm đơn vị thi công thực hiện bơm cát phục vụ dự án nâng cấp sân bay Cà Mau. Ông Nguyễn Hoàng Ân - người dân có 1,3ha nuôi cá tại khóm 4, phường Tân Thành cho biết, ban đầu cá chết rải rác, sau đó chết đồng loạt. Gia đình ông nguy cơ trắng tay khi 8 hầm cá đã chết đến 80%, cùng với đó vườn cây ăn trái cũng kiệt quệ. Điều đáng nói, đang trong cao điểm mùa khô, người dân không thể khắc phục.

“Tôi đã phản ánh với đơn vị thi công và chính quyền địa phương, sau đó Phòng Kinh tế - Đô thị cũng đã xuống lập biên bản. Theo người dân, trong quá trình thi công, việc đắp đập thấp khiến cát bơm tràn trực tiếp vào khu vực nuôi cá. Thời điểm này đang nắng nóng, không có mưa nên bà con không thể bổ sung nước cho ao, dẫn đến cá bị chết”, ông Ân nói.

Tình trạng cá chết diễn ra đã lâu và hiện vẫn chết rải rác

Những người dân tại khu vực bị ảnh hưởng đều nhận định, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại có thể do sơ suất trong quá trình thi công bơm cát. Đơn vị thi công đã đắp đập ngăn nước nhưng độ cao không đảm bảo, nước mặn tràn qua đập, xâm nhập vào các ao nuôi và kênh rạch nội đồng vùng nuôi.

Đơn vị thi công đắp bờ bao để bơm cát không kiên cố và cũng không cao

Ông Nguyễn Văn Đức, người nuôi cá tại khóm 4 cho biết, khu vực này từ trước đến nay chưa từng xảy ra hiện tượng tương tự, chỉ từ khi hoạt động bơm cát diễn ra mới xuất hiện ô nhiễm nguồn nước. Ông mong muốn vụ việc sớm được giải quyết để ổn định sản xuất.

“Bà con ai cũng buồn, vì cuộc sống chủ yếu dựa vào nuôi cá và trồng hoa màu. Nay cá bị chết, hoa màu cũng không thể canh tác, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Mong cấp trên sớm xem xét, có hướng giải quyết và hỗ trợ những hộ bị thiệt hại. Thực tế, cá vẫn tiếp tục chết hàng ngày, có thời điểm chết đồng loạt”, ông Đức nói.

Ao nuôi cá nằm cạnh ngay công trường thi công nâng cấp sân bay Cà Mau

UBND phường Tân Thành, xác nhận bước đầu có 80 hộ dân nuôi cá bị ảnh hưởng bởi thực trạng nêu trên, tập trung chủ yếu tại khóm 3 và khóm 4. UBND phường đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh, kiểm tra thực tế và lấy mẫu nước để xét nghiệm.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết phường đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hiện trường, lấy mẫu và ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân. Đồng thời, địa phương cũng chủ động thống kê thiệt hại ban đầu. Sau khi có kết luận về nguyên nhân từ cơ quan chức năng, phường sẽ phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu để khắc phục hậu quả theo quy định.

Người dân nơi đây đã gắn bó với nghề nuôi cá nhiều năm nay cá bị thiệt hại nặng nên bà con rất lo lắng

Những ao nuôi cá chình, cá bống tượng vốn là tài sản lớn nhất của người dân tại khóm 3 và khóm 4, phường Tân Thành. Để đầu tư nuôi, có những hộ phải vay mượn ngân hàng và hiện họ đang đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn.

Cá bớp nuôi lồng bè ở Lý Sơn chết hàng loạt

VOV.VN - Những ngày gần đây, tại vùng biển Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra tình trạng cá bớp nuôi lồng bè chết hàng loạt. Chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trường và đề nghị Chi cục Thủy sản - Biển đảo Quảng Ngãi hỗ trợ xác định nguyên nhân, hướng dẫn biện pháp xử lý.

Trần Hiếu-VOV/ĐBSCL
Tag: người dân cà mau cá chết hàng loạt
Khoảng 6 tấn cá lồng bè trên sông Đồng Nai chết bất thường
VOV.VN - Cá nuôi lồng bè trên sông Đồng Nai bất ngờ chết hàng loạt, thống kê ban đầu số lượng khoảng 6 tấn.

Cá chết bất thường trên suối ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa)

VOV.VN - Ngày 25/2, ghi nhận trên mặt suối Cổ Đam đến đập tràn phía hạ lưu, phường Ba Đình và Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, xuất hiện số lượng lớn tôm cá chết trắng. Chính quyền địa phương cho biết, tình trạng cá chết bắt đầu xảy ra vài ngày trước.

Sau vụ cá chết hàng loạt ở Cần Thơ, người nuôi chần chừ không dám tái thả

VOV.VN - Sau vụ cá điêu hồng nuôi trong lồng bè chết hàng loạt tại xã Châu Thành và phường Hưng Phú (thành phố Cần Thơ) gây thiệt hại nặng nề, hiện nay nhiều hộ nuôi cá điêu hồng nơi đây vẫn chưa tái sản xuất. Người dân nuôi cá đang mong chờ ngành chức năng xác định chính xác nguyên nhân để tránh rủi ro tái diễn.

