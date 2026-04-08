Toàn bộ 57 lồng bè nuôi cá bớp trên địa bàn đều bị ảnh hưởng. Tổng sản lượng cá chết khoảng 60 tấn, với trọng lượng mỗi con dao động từ 0,5 đến 5 kg. Đáng chú ý, phần lớn là cá thương phẩm đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất bán. Nhiều hộ nuôi đứng trước nguy cơ mất trắng do đã đầu tư lớn cho vụ nuôi này.

Bè nuôi cá ở khu vực biển Lý Sơn.

Người nuôi cá cho biết, trước đó họ đã chủ động di chuyển lồng bè vào khu vực vũng neo đậu An Hải nhằm tránh tác động của gió mùa Đông Nam. Tuy nhiên, đến ngày 31/3, cá bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như bỏ ăn, mất nhớt, bụng chuyển màu đỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, cá chết nhanh và lan rộng trên diện tích nuôi.

Lồng nuôi cá.

Theo UBND đặc khu Lý Sơn, ngày 5/4 địa phương nhận được thông tin về việc cá bớp nuôi lồng bè của các hộ dân bị chết hàng loạt, với số lượng ước tính trên 30.000 con, trọng lượng khoảng 4–5 kg/con. UBND đặc khu đã kịp thời cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, nắm tình hình. Tuy nhiên, hiện nay địa phương không có cán bộ kỹ thuật chuyên ngành về nuôi trồng thủy sản nên việc xác định nguyên nhân cá chết, chẩn đoán bệnh còn gặp khó khăn.

Cá bớp nuôi lồng bè ở Lý Sơn chết hàng loạt.

UBND đặc khu Lý Sơn đã đề nghị Chi cục Thủy sản - Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp, hỗ trợ cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra thực tế, xác định nguyên nhân và hướng dẫn biện pháp xử lý phù hợp, nhằm sớm ổn định hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.