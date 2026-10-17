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Cả nước hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Thứ Bảy, 21:44, 17/10/2026
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VOV.VN - Tối 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, đồng thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 diễn ra trên cả nước từ ngày 17/10 đến 18/11. Các hoạt động không chỉ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trước mắt mà còn hướng đến tạo sinh kế, việc làm, giúp người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong bối cảnh nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, việc huy động sự chung tay của toàn xã hội để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn càng trở nên cấp thiết.

ca nuoc huong ung thang cao diem vi nguoi ngheo nam 2026 hinh anh 1
Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 diễn ra trên cả nước từ ngày 17/10 đến 18/11

 Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết: “Mục đích của việc phát động Tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ là để kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, mọi người dân, những nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp đỡ những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế; giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ vươn lên trong cuộc sống”.

Tại chương trình, hơn 200 đại biểu đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu được biểu dương vì những đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. Từ hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế cho người nghèo đến cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, những việc làm thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia với cộng đồng.

Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, chia sẻ: “Bản thân tôi cũng như tập thể lãnh đạo công ty đều coi việc này là làm đúng và trách nhiệm của mình, cùng chia sẻ với bà con, quê hương xứ sở, với địa phương”.

Trong khi đó, anh Đặng Thái Sơn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trái tim Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ), cho biết câu lạc bộ duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện như phát cháo hằng tuần tại bệnh viện tâm thần, thu gom đinh, rác trên các tuyến đường, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và xây nhà tình thương.

“Chúng tôi chỉ là một thành phần nhỏ bé thôi, chúng tôi muốn lan tỏa để tất cả xã hội biết đến và chung tay chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn”, anh Đặng Thái Sơn nói.

ca nuoc huong ung thang cao diem vi nguoi ngheo nam 2026 hinh anh 2
Tại chương trình, hơn 200 đại biểu đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu được biểu dương vì những đóng góp cho công tác an sinh xã hội

Các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương qua các tài khoản: Agribank, số tài khoản 1401509509999; BIDV, số tài khoản 509999; VietinBank, số tài khoản V555. Tên chủ tài khoản là Quỹ Vì Người nghèo Trung ương.

Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” bằng những hành động thiết thực.

 

Minh Quyên/VOV1
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