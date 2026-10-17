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TP.HCM: Hơn 92 tỷ đồng chăm lo trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Thứ Bảy, 21:27, 17/10/2026
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VOV.VN - Trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, TP.HCM dự kiến xây mới, sửa chữa 344 căn nhà đại đoàn kết, trao 13.700 suất học bổng cùng hàng nghìn thẻ bảo hiểm y tế và phương tiện sinh kế. Tổng kinh phí chăm lo dự kiến hơn 92 tỷ đồng.

Tối 17/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình an sinh xã hội, trao học bổng, hỗ trợ chi phí học tập và kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân. Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày thế giới chống đói nghèo 17/10 và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Tháng cao điểm diễn ra từ ngày 17/10 đến 18/11/2026, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

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Đại diện 16 Cụm thi đua tiếp nhận bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ học bổng cho các em của các phường, xã trên địa bàn TP.HCM trong chương trình an sinh xã hội (Ảnh: T.N)

Thông qua vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và kết nối các nguồn lực xã hội, hệ thống Mặt trận triển khai các hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở; trao phương tiện sinh kế, tạo việc làm; hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh. Các hoạt động hướng đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại chương trình an sinh xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố triển khai trao 1.500 suất học bổng; hỗ trợ kinh phí học tập cho 13 học sinh là người dân tộc thiểu số; trao kinh phí mua 750 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân. Tổng kinh phí chăm lo trong chương trình là 8 tỷ 570 triệu đồng.

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Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao Bảng tượng trưng (Ảnh: T.N)

Các khoản hỗ trợ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí, tiếp sức cho học sinh, sinh viên đến trường và giúp người dân có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao đại diện 100 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, tổng kinh phí 500 triệu đồng. Nhận học bổng, Trần Ngọc Thanh Vy, sinh viên Đại học Công thương TP.HCM chia sẻ: "Cảm ơn chương trình rất nhiều đã hỗ trợ cho những người mà khó khăn như em được nhận học bổng. Ba của em á bị bệnh nặng, làm việc không có được. Mẹ phải gánh vác hết công việc, lo cho em, rồi mượn tiền cho em đóng tiền học. Học bổng này có ý nghĩa rất là lớn đối với em, giúp em có thêm động lực để cố gắng".

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Trao học bổng cho Nguyễn Hữu Thọ cho các sinh viên đại học có nhiều nỗ lực trong học tập (Ảnh: T.N)

Tối cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” năm 2026 tại Nhà hát Hòa Bình, chính thức khởi động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

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TP.HCM chính thức khởi động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" 2026 (Ảnh: T.L)

Các hoạt động chăm lo dự kiến gồm: xây dựng mới 61 nhà đại đoàn kết; sửa chữa 283 nhà đại đoàn kết; trao tặng 13.700 suất học bổng; trao 450 phương tiện sinh kế; tặng 3.550 thẻ bảo hiểm y tế và các nội dung chăm lo khác trị giá 36,1 tỷ đồng. Tổng kinh phí dự kiến trên 92 tỷ đồng.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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