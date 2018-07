Ca sốt xuất huyết đầu tiên tử vong ở TP HCM

Số ca nhập viện do mắc sốt xuất huyết trên địa bàn TPHCM trong 7 tháng qua giảm 36% so với cùng kỳ năm 2017. Muỗi là trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, hiện đã có một trường hợp tử vong do dịch bệnh này. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2018.

Bệnh nhân là bé gái 7 tuổi, ngụ ở phường Hiệp Thành, Quận 12 bị sốt xuất huyết, được gia đình cho đi bệnh viện theo dõi. Mặc dù, các bác sĩ tích cực điều trị, kê đơn thuốc theo phác đồ điều trị, nhưng bé đã tử vong ở ngày thứ 6 của quá trình bệnh.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi tử vong, có thể do nguyên nhân miễn dịch kém do béo phì, hơn nữa trước đó bé đã có tiền sử sốt xuất huyết. Đây là ca sốt xuất huyết tử vong đầu tiên của năm nay. Trước đó, năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 20.000 ca nhập viện do sốt xuất huyết và có 6 trường hợp tử vong.

Theo bác sỹ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM, dù số ca sốt xuất huyết thời điểm này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 nhưng số ca mắc bệnh này lại đang có xu hướng gia tăng trong mùa mưa, đỉnh của dịch bệnh có thể sẽ rơi vào tháng 10 hoặc tháng 11./. Nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết tại Đà Nẵng hiện rất lớn VOV.VN -Thời tiết bất thường, mưa nắng đan xen là môi trường thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh sốt xuất huyết phát sinh.