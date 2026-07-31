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Ca sốt xuất huyết ở TP.HCM tăng 20%, bệnh nhân cần chú ý giai đoạn nguy hiểm

Thứ Sáu, 17:43, 31/07/2026
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VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong tuần 30 (từ ngày 20 đến 26/7), TP.HCM ghi nhận 995 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 20% so với trung bình 4 tuần trước.

Tính từ đầu năm đến hết tuần 30, TP.HCM đã ghi nhận 23.481 ca bệnh. Theo HCDC, các địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao gồm An Nhơn Tây, Chánh Phú Hòa và Ngãi Giao (khu vực Bình Dương cũ).

ca sot xuat huyet o tp.hcm tang 20 , benh nhan can chu y giai doan nguy hiem hinh anh 1
Bệnh nhân bị xuất huyết dưới da

HCDC cảnh báo sốt xuất huyết rất dễ bị nhầm với sốt thông thường. Đáng lưu ý, giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh thường rơi vào thời điểm người bệnh bắt đầu hạ sốt, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7. Lúc này, bệnh có thể diễn tiến nặng với các biến chứng như thoát huyết tương, xuất huyết hoặc suy tuần hoàn nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời.

Người dân cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như lừ đừ, bứt rứt, đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn ói nhiều, chảy máu bất thường (chảy máu chân răng, chảy máu mũi, đi ngoài ra máu), khó thở hoặc các biểu hiện bất thường khác.

ca sot xuat huyet o tp.hcm tang 20 , benh nhan can chu y giai doan nguy hiem hinh anh 2
Bệnh nhân bị xuất huyết dưới da

Để phòng bệnh, HCDC khuyến cáo mỗi gia đình cần thường xuyên loại bỏ các vật dụng đọng nước, đậy kín dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa, vệ sinh khu vực sinh hoạt và chủ động phòng tránh muỗi đốt nhằm cắt đứt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh.

Khi nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, người dân không tự ý điều trị tại nhà hoặc dùng Aspirin, Ibuprofen để hạ sốt vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Người bệnh chỉ nên sử dụng Paracetamol theo đúng hướng dẫn của nhân viên y tế và đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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