Các bà mẹ thoải mái dắt con trong bến xe dịp nghỉ Tết dương lịch

Từ sáng sớm nay (29/12), ngày đầu tiên chính thức kỳ nghỉ Tết dương lịch, các xe không xếp hàng kéo dài trên đường Giải Phóng vào bến phía Nam đón khách. Hành khách đổ về bến mỗi lúc mỗi đông. Xe Grab thả khách trước cửa bến lách qua hàng rào sang đường vào bến do phía trước xe khách ùn tắc. Thời tiết đôi lúc có mưa nhỏ không đáng kể nhưng rất lạnh, nhiệt độ giảm sâu xuống 9 độ C, vì thế sự lựa chọn để về quê của hành khách vẫn là phươnng tiện ô tô khách. Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh khu vực ngoài bến. Hành khách co ro trong giá lạnh. Trước cửa bến xe phía Nam, khá đông các phương tiện. Rất khó khăn những hành khách này mới sang đường vào bến. Khác với bên ngoài, khu vực bên trong bến khá thoáng đãng. Các bà mẹ thoải mái dắt con mà không lo bị xô đầy. Một phụ nữ có con nhỏ cho biết: Trước khi ra bến, rất lo vì con nhỏ chỉ sợ bị xô đạp, chen lấn nhưng thực tế bến sạch sẽ lượng khách không quá đông, không còn cảnh chen chúc. Thực sự là tốt rất nhiều. Theo một nhân viên Bến xe phía Nam, so với chiều qua lượng khách sáng nay có nhỉnh hơn. Một ông bố giương ô che cho con nhỏ ra xe. Cháu bé ngủ ngon trên tay mẹ. Cậu bé và mẹ tự tin sải bước ra xe về quê. Một ông bố bế con nhỏ hỏi thăm điểm xe đón khách./.

Từ sáng sớm nay (29/12), ngày đầu tiên chính thức kỳ nghỉ Tết dương lịch, các xe không xếp hàng kéo dài trên đường Giải Phóng vào bến phía Nam đón khách. Hành khách đổ về bến mỗi lúc mỗi đông. Xe Grab thả khách trước cửa bến lách qua hàng rào sang đường vào bến do phía trước xe khách ùn tắc. Thời tiết đôi lúc có mưa nhỏ không đáng kể nhưng rất lạnh, nhiệt độ giảm sâu xuống 9 độ C, vì thế sự lựa chọn để về quê của hành khách vẫn là phươnng tiện ô tô khách. Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh khu vực ngoài bến. Hành khách co ro trong giá lạnh. Trước cửa bến xe phía Nam, khá đông các phương tiện. Rất khó khăn những hành khách này mới sang đường vào bến. Khác với bên ngoài, khu vực bên trong bến khá thoáng đãng. Các bà mẹ thoải mái dắt con mà không lo bị xô đầy. Một phụ nữ có con nhỏ cho biết: Trước khi ra bến, rất lo vì con nhỏ chỉ sợ bị xô đạp, chen lấn nhưng thực tế bến sạch sẽ lượng khách không quá đông, không còn cảnh chen chúc. Thực sự là tốt rất nhiều. Theo một nhân viên Bến xe phía Nam, so với chiều qua lượng khách sáng nay có nhỉnh hơn. Một ông bố giương ô che cho con nhỏ ra xe. Cháu bé ngủ ngon trên tay mẹ. Cậu bé và mẹ tự tin sải bước ra xe về quê. Một ông bố bế con nhỏ hỏi thăm điểm xe đón khách./.