Các địa phương lên phương án, sẵn sàng ứng phó bão số 2 đổ bộ

Cao Bằng, Bắc Kạn sẵn sàng di dân khi có mưa lớn



Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng cũng được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2 khi đổ bộ vào đất liền gây mưa lớn. Do đó, phương án phòng chống lũ, lụt đã được các địa phương này khẩn trương triển khai.

Tại các địa phương miền núi người dân thường xây dựng nhà cửa dưới những chân đồi, taluy cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở khi có mưa lớn.

Với tỉnh miền núi, địa hình nhiều khe suối và đồi núi dốc, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất luôn ở mức cao, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, triển khai các phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, chú trọng việc gia cố hệ thống hồ đập, cắm biển báo, sơ tán nhân dân vùng nguy hiểm,

Bên cạnh đó, địa phương cũng hướng dẫn người, phương tiện qua lại tại những khu vực ngầm tràn, ngập sâu và cử lực lượng ứng trực 24/24h, sẵn sàng xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

“Hiện Bắc Kạn có khoảng 1200 hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất. Trước diễn biến bão số 2, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, các thôn bản tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng phương án phòng tránh cụ thể cho từng hộ dân, di dời khi cần thiết. Trường hợp có sạt trượt thì di dời ngay đến vị trí an toàn và có phương án đảm bảo nhu yếu phẩm không để người dân bị đói, bị khát...”, ông Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Kạn cho biết.

Yên Bái ra Công điện chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng



Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, dự báo từ đêm nay (03/7), tại tỉnh Yên Bái sẽ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, kéo dài đến ngày 06/7. Lượng mưa phổ biến cả đợt từ 50-100 mm, có nơi lớn hơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có Công điện yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng các địa phương và ngành chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ; thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh, đặc biệt đối với lũ quét, sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của bão số 2, chiều nay (03/7) tại Hải Dương đã có gió mạnh.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê, kè, hồ đập nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp. Chuẩn bị lực lượng vật tư, phương tiện, trang thiết bị xử lý trọng điểm xung yếu về hồ đập, khẩn trương triển khai hoàn thành hoặc có phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình xử lý sự cố do mưa lũ. Đồng thời rà soát sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu, chia cắt...

Hải Dương chủ động tiêu thoát nước đệm, sẵn sàng chống úng do mưa lớn

Bão số 2 dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, gây mưa to từ đêm nay và sáng mai. Để hạn chế thiệt hại do mưa bão, tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các trạm bơm được đảm bảo nguồn điện, sẵn sàng tiêu thoát nước nội đồng khi có mưa lớn xảy ra.

Chiều 3/7, tại Hải Dương đã có gió mạnh và mưa nhỏ ở một số nơi. Dự báo, khi bão số 2 đổ bộ vào đất liền có thể gây mưa to trên diện rộng với lượng mưa từ 150mm đến 200mm.

Để hạn chế thiệt hại do mưa bão, cùng với việc thông báo đến từng doanh nghiệp, cơ quan và người dân chủ động chằng chống nhà cửa, kho tàng, các công trình xây dựng, đề phòng các cây lớn, cột điện gãy đổ, tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tháo nước đệm nội đồng và chuẩn bị phương tiện, vật tư sẵn sàng chống úng khi có mưa lớn, nhất là ở các huyện có nhiều diện tích canh tác thấp trũng như Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Thanh Hà.

Ông Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương cho biết: "Hiện chúng tôi đã tháo bớt nước đệm của hệ thống sông trục nội đồng để đảm bảo công tác chống úng khi mưa lớn. Tất cả các công trình, máy móc phục vụ phòng chống úng ngập như các trạm bơm tiêu cũng được ngành điện đóng điện, bảo đảm hoạt động khi mưa bão xảy ra".

Nghệ An đã kêu gọi xong tàu thuyền vào bờ tránh bão



Đến 15 giờ chiều nay (3/7), tỉnh Nghệ An đã cơ bản kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu tại các bến, lạch để tránh trú cơn bão số 2. Hiện các lực lượng chức năng vẫn tích cực liên lạc với 25 tàu cá của ngư dân huyện Quỳnh Lưu đang đánh bắt ngoài khơi vào nơi tránh trú bão.

Ngay sau khi có Công điện của UBND tỉnh Nghệ An, các địa phương đã phối hợp với các Đồn Biên phòng triển khai công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ.

Ngư dân Quỳnh Lưu neo tàu thuyền tránh bão số 2.

Đại tá Lê Như Cương, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, hiện nay Nghệ An có hơn 4000 phương tiện tàu thuyền với hơn 19.000 lao động.

Bên cạnh kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú thì Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão các địa phương còn hướng dẫn ngư dân tham gia chống bão, bố trí một số phương tiện chuyên dụng sẵn sàng ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.

“Về quản lý tàu thuyền đánh bắt xa bờ thì thông qua đăng kí, bởi lịch trình của tàu thuyền thường thì họ có lộ trình, lịch trình đi biển, thời gian là anh em nắm cho nên khi có thông tin về bão lụt thì anh em sẽ thông tin tàu xa trước, gần sau rồi thông qua hệ thông Icom, các đài bán dẫn truyền dẫn của hệ thống thông tin liên lạc theo quy định...”, Đại tá Lê Như Cương cho biết./.