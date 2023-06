Các địa phương sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Theo PV Khoa Điềm/VOV- Tây Nguyên, hôm nay (27/6), Đoàn kiểm tra về công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác thanh tra coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế, Phó Chính ủy trường Đại học Nguyễn Huệ, Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum, đồng thời kiểm tra thực tế tại các điểm thi. Nhận định của Đoàn kiểm tra cho thấy, tỉnh Kon Tum đã sẵn sàng cho một kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc.

Kiểm tra công tác chuẩn bị coi thi tại điểm thi trường THPT Kon Tum

Sau khi thu thập thông tin, tài liệu, kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT nhận định, Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quy chế, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sát với tình hình thực tiễn; Sở GD-ĐT tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh để tổ chức kỳ thi; thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, thiết bị, cán bộ tham gia coi thi, chấm thi và các nhiệm vụ liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế, Phó Chính ủy trường Đại học Nguyễn Huệ, Bộ Quốc phòng, trưởng Đoàn kiểm tra cho biết, được Bộ GD-ĐT phân công thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Kon Tum từ ngày 27 đến hết ngày 30/6, Đoàn công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng của tỉnh xử lý kịp thời nếu có tình huống phát sinh góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

“Đoàn kiểm tra của Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở và Hội đồng thi góp phần vào việc bảo đảm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh nhà nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan và an toàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ coi thi có tình huống những vấn đề nảy sinh thì sẽ thống nhất phối hợp để giải quyết nhanh, kịp thời và đảm bảo cho đúng cho quy chế”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh Kon Tum có 5.028 thí sinh dự thi, trong đó có trên 1.700 thí sinh dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có 12 điểm thi chính thức với 224 phòng thi và 9 điểm thi dự phòng với 184 phòng thi. Tổng số nhân sự tham gia phục vụ coi thi là 782 người tất cả đều là giáo viên THPT và lực lượng bảo đảm an toàn cho kỳ thi gồm 141 người.

Theo PV Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL, những ngày qua, các tỉnh trong khu vực ĐBSCL cũng đã triển khai nhiều hoạt động phục vụ, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra bảo đảm an toàn.

Tỉnh đoàn Trà vinh vận động hỗ trợ hàng ngàn chai nước cho thí sinh

Cụ thể, để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn ra an toàn, Công an tỉnh đã phối hợp với ngành giáo dục địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi; tăng cường ngăn ngừa việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi. Phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an toàn, bảo mật đề thi trong suốt quá trình tiếp nhận, vận chuyển đề thi. Sở Y tế tỉnh cũng đã triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại tất cả các khu vực thi.

Tại 28 Điểm thi đã có sự chủ động, đảm bảo cơ sở vật chất và bố trí cán bộ coi thi, nhân sự phục vụ kỳ thi đã được tập huấn quy chế. Tiến hành sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất từ bàn ghế, hệ thống điện, nước, công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Những ngày qua, các điểm trường trong tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức ôn thi cho các em học sinh, củng cố kiến thức trọng tâm cơ bản, để các em có đủ khả năng, tự tin tham gia kỳ thi.

Em Ngô Thanh Tín, học sinh trường THPT Nguyễn Thông thành phố Vĩnh Long cho biết: “Thầy cô rất tận tình giảng dạy cho em, tụi em quyết tâm để đạt kết quả cao trong kỳ thi này”.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh có 27 điểm thi đặt tại các huyện, thị xã, thành phố, ngoài ra còn có 11 điểm thi dự phòng. Ông Châu Tuấn Hồng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh đã làm tốt công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai hệ thống quản lý dữ liệu thi tốt nghiệp THPT và Hội nghị thi tốt nghiệp THPT cho tất cả lãnh đạo các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Phòng GD-ĐT.

“Cố gắng làm sao cho kỳ thi diễn ra hết sức là nghiêm túc, với sự vào cuộc phối hợp của tất cả các ngành, ví dụ như đoàn thành niên thì sẽ tích cực trong vấn đề tiếp sức mùa thi cho các em học sinh; y tế thì đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, về vấn đề phòng chống dịch bệnh; Ngoài ra còn vấn đề điện, thông tin liên lạc, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thì tất các cả các ngành các cấp hiện nay đều đã chuẩn bị sẵn sàng vào cuộc để tổ chức cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc đúng theo quy định”, ông Hồng cho biết thêm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng và Sở GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023

Còn tại Trà Vinh, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cũng đã hoàn tất. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay Trà Vinh có hơn 9.190 thí sinh đăng ký dự thi và ngành giáo dục địa phương đã huy động hơn 1.800 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác coi thi.

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các trường chỉ đạo làm tốt công tác phổ biến quy chế thi, phổ biến các điểm mới; giúp các thí sinh nắm rỏ vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi cụ thể. Đồng thời ngành GD-ĐT cũng phối hợp chặt chẽ với công an triển khai các biện pháp tăng cường biện pháp chống việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, gian lận trong kỳ thi”.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dự thi, Tỉnh đoàn Trà Vinh đã huy động hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ cho các thí sinh. Các cấp bộ Đoàn đã vận động được hàng ngàn poster tư vấn tâm lý phòng thi, 36.000 chai nước suối, gần 500 áo mưa... Đặc biệt có 2.000 phần cơm hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, ở mỗi điểm thi, Tỉnh đoàn Trà Vinh sẽ hỗ trợ 2 phần quà cho những tình nguyện viên tích cực nhất.

PV Sỹ Đức/VOV1 đưa tin, chiều nay (27/6), các thí sinh tại 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã đến các điểm thi làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Kỳ thi năm nay, tỉnh Thanh Hóa có gần 36.500 thí sinh đăng ký dự thi. Trước kỳ thi Ban Chỉ đạo thi các cấp tỉnh Thanh Hóa đặc biệt lưu ý thí sinh và người làm nhiệm vụ thi cần nghiên cứu kỹ quy chế thi, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, tránh những sai sót đáng tiếc. Bà Đỗ Thị Mỹ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 1 cho biết: “Chúng tôi cũng đã lưu ý với các em học sinh và các thầy cô là năm nay có một điểm khác của quy chế thi đó là, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng được quy định trong quy chế. Như vậy, đồng hồ là một trong những vật dụng không được mang vào phòng thi và trong quy chế thi cũng không bắt buộc là các phòng thi phải có đồng hồ. Cho nên chúng tôi cũng đã thống nhất với nhau xin ý kiến của Hiệu trưởng là tất cả các phòng thi chúng tôi đã lắp đồng hồ và lắp pin và hiệu chỉnh theo đồng hồ của phòng họp Hội đồng”.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cũng thông tin: “Huyện Thọ Xuân có 1894 thí sinh tham gia dự thi, tại 4 điểm thi, với 82 phòng thi. Cho đến thời điểm này Ban chỉ đạo đã triển khai phương án phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ, đến từng nhiệm vụ cụ thể có thời gian có trách nhiệm, để đảm bảo chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi được diễn ra an toàn, đúng quy định”.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, các địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi. Năm nay, Hà Tĩnh có 17.249 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại 35 điểm thi đã hoàn tất, đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ kỳ thi. Thầy Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trương THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này các khâu trong công tác chuẩn bị đều được lên kế hoạch và thực hiện cẩn trọng chu đáo

“Trường Chuyên Hà Tĩnh mọi cơ sở vật chất từ camera theo dõi, giám sát, đến bộ lưu trữ đề phòng tích điện và điện dự phòng, đều được chuẩn bị và mọi việc cho đến thời điểm này đã sẵn sàng cho kỳ thi trung học phổ thông hai 23 thành công tốt đẹp”, thầy Phan Khắc Nghệ nói.

Cùng với sự chủ động của ngành giáo dục, các đơn vị, lực lượng liên quan cũng đã xây dựng phương án điều động nhân lực để phục vụ tốt cho kỳ thi. Thượng tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc tuyên truyền, phổ biến quy chế thi rất quan trọng, ngăn chặn gian lận trong thi cử: “Kinh nghiệm nhiều năm vừa qua đó là, một số thí sinh đã lợi dụng công nghệ cao để gian lận trong thi cử, thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách nhận biết, cách xử lý đối với cán bộ giáo viên trong toàn tỉnh để đảm bảo an toàn kỳ thi này. Đề thi, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là bí mật nhà nước có độ tối mật, cho nên chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền để phụ huynh, thí sinh tham gia chỉ biết để không vi phạm vi”

Sau những ngày nắng nóng kéo dài, những ngày qua tại khu vực Bắc Trung bộ trời dịu mát, nhiều nơi có mưa. Đối với khu vực miền núi việc di chuyển của thí sinh sẽ có những khó khăn nhất định. Các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã và đang chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác rà soát, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và lên phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi trong tình huống có thiên tai, lũ ống, lũ quét hoặc mưa lớn.