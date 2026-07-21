Các điểm trung chuyển, bãi đỗ xe phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp của Hà Nội

VOV.VN - Ngay trong giai đoạn đầu thí điểm vùng phát thải thấp, Hà Nội đưa vào phương án bố trí nhiều vị trí tại khu vực Vành đai 1 như điểm trung chuyển, bãi giữ xe, trạm xe đạp công cộng và các tuyến xe buýt hướng tới giảm phương tiện cá nhân và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.
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VOV.VN - Bắt đầu từ ngày mai (1/7/2026), Hà Nội chính thức triển khai giai đoạn 1 thí điểm “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”.
VOV.VN - Bắt đầu từ ngày mai (1/7/2026), Hà Nội chính thức triển khai giai đoạn 1 thí điểm “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”.
VOV.VN - Theo nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội về thực hiện Vùng phát thải thấp, từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, Thành phố thí điểm tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Hoàn Kiếm.
VOV.VN - Theo nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội về thực hiện Vùng phát thải thấp, từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, Thành phố thí điểm tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Hoàn Kiếm.
VOV.VN - Việc triển khai vùng phát thải thấp tại Hoàn Kiếm từ ngày 1/7 chưa ảnh hưởng lớn đến việc đi lại trước mắt, nhưng đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình thích ứng với quy định mới về hạn chế phương tiện phát thải cao tại khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội.
VOV.VN - Việc triển khai vùng phát thải thấp tại Hoàn Kiếm từ ngày 1/7 chưa ảnh hưởng lớn đến việc đi lại trước mắt, nhưng đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình thích ứng với quy định mới về hạn chế phương tiện phát thải cao tại khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội.