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Các điểm trung chuyển, bãi đỗ xe phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp của Hà Nội

Thứ Ba, 09:00, 21/07/2026
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VOV.VN - Nhằm phục vụ thí điểm "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1" từ ngày 1/7/2026, Hà Nội đã bố trí 220 điểm trông giữ xe, hệ thống bãi đỗ trung chuyển Park & Ride cùng 4 điểm đón trả khách cho xe trên 16 chỗ. Phương án này giúp người dân kết nối giao thông xanh, giảm áp lực xe cá nhân vào nội đô.

Đỗ Hưng-Sỹ Thành/VOV.VN
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