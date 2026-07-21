Các điểm trung chuyển, bãi đỗ xe phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp của Hà Nội

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7: Người dân đi xe cần lưu ý gì?

VOV.VN - Việc triển khai vùng phát thải thấp tại Hoàn Kiếm từ ngày 1/7 chưa ảnh hưởng lớn đến việc đi lại trước mắt, nhưng đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình thích ứng với quy định mới về hạn chế phương tiện phát thải cao tại khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội.