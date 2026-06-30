Hà Nội bắt đầu thực hiện "Vùng phát thải thấp", người dân cần chú ý những gì?

Để thực hiện Đề án, Sở Xây dựng Hà Nội đã công bố phương án phân luồng giao thông, bố trí các điểm trông giữ phương tiện, xe đạp công cộng, bãi đỗ xe trung chuyển và tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân điều chỉnh lộ trình, lựa chọn phương thức di chuyển phù hợp.

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức triển khai giai đoạn 1 thí điểm “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”.

Theo đó, khu vực 1 gồm các tuyến đường nằm trong không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ Hà Nội và chợ đêm đang triển khai, được bao quanh bởi các tuyến: Tràng Tiền - Hàng Khay - Lê Thái Tổ - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền.

Tại khu vực này, cấm xe mô tô, xe gắn máy và ô tô các loại (trừ xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) hoạt động trong khung giờ 19h00 - 24h00 các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Thành phố tiếp tục duy trì hoạt động của không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ và chợ đêm như hiện nay.

Khu vực 2 là phạm vi bên trong trục đường bao gồm các tuyến Tràng Thi - Thợ Nhuộm - Hàng Bông - Phùng Hưng - Phan Đình Phùng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay.

Đối với xe ô tô chở khách sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh và xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), Thành phố cấm lưu thông trong giờ cao điểm từ 6h00 - 9h00 và 16h00 - 19h30 hằng ngày.

Để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, Hà Nội đồng thời bố trí 4 điểm trung chuyển để đón, trả khách tại: Phố Bà Triệu (đoạn Hàng Khay - Hai Bà Trưng); Phố Trần Nhật Duật (đoạn Cao Thắng - Ô Quan Chưởng); Phố Trần Quang Khải (đoạn từ Hàng Mắm đến Hàng Thùng); Phố Trần Khánh Dư (đoạn trước Bảo tàng Lịch sử).

Trong các khung giờ cao điểm trên, xe ô tô trên 16 chỗ cũng không được dừng, đỗ trên các tuyến đường bao.

Đối với xe ô tô tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch, việc lưu thông tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành của UBND thành phố Hà Nội.

Để phục vụ nhu cầu gửi xe, đến ngày 25/6/2026, Sở Xây dựng đã phối hợp với các phường rà soát và bố trí 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện.

Đến ngày 30/6/2026, Thành phố đã bố trí 44 trạm, điểm đỗ xe đạp công cộng với 456 xe trên địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, tạo điều kiện để người dân kết nối hành trình bằng phương tiện xanh.

Sở Xây dựng cũng dự kiến bố trí 10 bãi đỗ xe trung chuyển (Park and Ride) tại các vị trí như: điểm trung chuyển Long Biên, Trần Khát Chân, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, khu vực nhà máy nước Yên Phụ, khu vực Công viên Thủ Lệ và một số điểm khác nhằm kết nối với mạng lưới giao thông công cộng.

Đặc biệt, theo Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, hành khách sử dụng xe buýt trợ giá (không áp dụng với xe buýt kinh doanh và xe buýt du lịch) sẽ được miễn phí vé đối với các hành trình di chuyển trong phạm vi Vành đai 1.

Theo thống kê, đến ngày 1/7/2026, có 45 tuyến và nhánh tuyến xe buýt hoạt động trong khu vực Vành đai 1, gồm 29 tuyến có điểm đầu hoặc cuối trong vành đai và 16 tuyến đi qua, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và giảm phát thải trong khu vực trung tâm.