Các tỉnh Đông Bắc mưa trên diện rộng

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ tối 2/8 đến sáng 3/8, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn có mưa trên diện rộng, gây thiệt hại về tài sản, cây cối hoa màu, tuy nhiên, không có thiệt hại về người.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ninh, bão số 3 đã khiến 136 hộ thuộc 4 bản gồm Bản Buông, Bắc Cương Khe Ngà, Khe Liềng, Khe Lẹ của xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên bị cô lập; một vài điểm trên quốc lộ 279 bị sạt lở và 1 thuyền bị đắm trên sông Tiên Yên.

Một số tuyến đường trong nội đô thành phố Hải Phòng bị ngập cục bộ.

Mưa lớn đã khiến một số tuyến đường của thành phố Móng Cái ngập úng cục bộ. Ngay sau bão khi đi qua, người dân và chính quyền đã huy động lực lượng dọn dẹp các cây xanh bị gãy đổ trên các tuyến phố trung tâm. Rạng sáng nay, trên sông Ka Long đoạn Km2 có 1 đò chở bột mì đang neo đậu bị nước lũ cuốn đi. Đội kiểm soát Biên phòng km1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã kịp thời cứu hộ, giúp chủ đò neo đậu lại an toàn. Ông Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cho biết:

“Lo lắng nhất của chúng tôi là mưa lớn kéo dài trong những ngày tới gây ngập lụt và lũ trên các sông, suối trên địa bàn. Hiện nay Thành phố Móng Cái đã triển khai các phương án như khơi thông các cống rãnh để tránh ngập lụt tại các khu dân cư, tháo nước để tránh ngập lụt diện tích đất nông nghiệp; tiếp tục kiểm soát mức độ lũ lên tại các sông biên giới để có biện pháp di dân và đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân”.

Rạng sáng nay (3/8), một chiếc đò trên sông biên giới Móng Cái bị trôi. Rất may đã được các lực lượng chức năng cứu vớt (Ảnh Hữu Việt).

Gió mạnh khiến nhiều cây xanh trên đường phố Hải Phòng bật gốc.

Các lực lượng chức năng tại Hải Phòng tiến hành cưa cắt cây, dọn dẹp đường phố, khắc phục hậu quả sau bão.

Tại Hải Phòng, trong sáng nay, mưa lớn và gió mạnh diễn ra trong khoảng 2 tiếng. Tại một số khu vực của thành phố Hải Phòng có gió cấp 5, cấp 6; các quận huyện ven biển như: Đồ Sơn, Cát Hải có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Tuy nhiên, nước biển xuống thấp nên sóng không to. Dù mưa lớn và gió mạnh trong thời gian ngắn nhưng cũng khiến nhiều cây xanh bị đổ và ngập cục bộ ở một số tuyến đường.



Ông Đoàn Văn Ban, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng nói: "Nước trong hệ thống thủy lợi hiện khá thấp, duy trì từ mức 0,5 – 0,8m, chỗ cao nhất là 1m. Chưa có vị trí bị ngập. Nước ở ngoài biển còn thấp hơn trong đồng, hiện nay vẫn đang tiếp tục tháo. Ở khu vực xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên), nước trên núi tràn xuống nên ngập cục bộ khoảng 10 hecta; hiện lực lượng đang tháo, đến chiều là hết”.

Lũ xuất hiện trên sông Tiên Yên, huyện Tiên Yên.

Mực nước tại các hồ chứa, đê điều của Hải Dương trong tầm kiểm soát, chưa gây thiệt hại cho hoa màu và lúa.

Tuyến đường Nguyễn Lương Bằng của thành phố Hải Dương ngập sâu trong nước do mưa lớn kéo dài từ đêm qua tới sáng nay.

Trong khi đó, tại Hải Dương, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến đường như: Nguyễn Lương Bằng, Phạm Ngũ Lão, Quan Thánh, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu… bị ngập nặng, có nơi ngập sâu 1m; nước tràn vào nhà dân. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, do làm tốt việc tháo gạn nước đệm nên đến sáng nay, toàn tỉnh Hải Dương chưa có diện tích lúa, rau màu ngập úng. Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi vẫn đang thực hiện các giải pháp để không ảnh hưởng đến nông nghiệp.



Còn các địa phương Cao Bằng, Bắc Kan, Lạng Sơn trong sáng nay có mưa vừa và kéo dài, chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản./.