Các xã vùng sâu, biên giới ở Đồng Nai "khát" nước sạch

Chưa có công trình cấp nước sạch

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai vừa có chuyến khảo sát các công trình thủy lợi, các dự án cấp nước sạch tại các xã vùng sâu, biên giới phía Bắc thành phố.

Qua khảo sát, 9 xã biên giới, vùng sâu của tỉnh Bình Phước cũ (nay là TP. Đồng Nai) vẫn chưa có công trình cấp nước sạch tập trung gồm: Lộc Thành, Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Thiện Hưng, Tân Tiến, Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Thiện Hưng, Phú Trung.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên (thứ hai từ phải sang) khảo sát các công trình thủy lợi tại xã Phú Trung (Ảnh: xã Phú Trung)

Bà con chủ yếu sử dụng nước giếng khoan, giếng đào, nước mưa. Đáng lo ngại, chất lượng nguồn nước này rất khó kiểm soát mức độ an toàn.

Theo lãnh đạo các xã biên giới, vùng sâu, nguồn nước giếng tại địa phương bị ô nhiễm, nhiễm phèn, nhiễm vôi nặng. Vào mùa khô, nhiều khu vực lại rơi vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của bà con. Lãnh đạo các xã mong muốn thành phố sớm quan tâm đầu tư công trình thủy lợi, mở rộng mạng lưới hoặc xây dựng nhà máy cấp nước tập trung để người dân yên tâm sinh hoạt.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai phân tích nguyên nhân, chưa có công trình cấp nước sạch tập trung là do địa bàn rộng, dân cư sinh sống thưa thớt khiến nguồn lực đầu tư cho các công trình nước sạch nông thôn ở đây rất lớn, trong khi lợi nhuận thấp nên khó thu hút các doanh nghiệp xã hội hóa.

Một nút thắt khác nằm ở chính thói quen của người dân. Nhiều hộ gia đình nông thôn vẫn ưu tiên dùng nước giếng tự khoan, tự đào vì không mất chi phí.

Từng bước đưa nước sạch về tận vùng sâu

Trước những khó khăn thực tế, bà Nguyễn Thị Cát Tiên khẳng định, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân là ưu tiên hàng đầu, các dự án cấp thiết phải được triển khai ngay.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, thành phố quyết tâm bằng mọi nguồn lực đầu tư nước sạch cho 9 xã biên giới, vùng sâu khu vực phía Bắc.

Lãnh đạo UBND TP. Đồng Nai khảo sát tại xã Lộc Thạnh (Ảnh: xã Lộc Thạnh)

Đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai cho biết, đơn vị đã hoàn tất trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm. Trong đó, Dự án Nhà máy nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư dự kiến sẽ cấp nước cho các xã Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Lộc Thành, Lộc Hưng và phường Lộc Ninh, đây cũng là công trình được lãnh đạo thành phố chỉ đạo ưu tiên triển khai sớm nhất. Bên cạnh đó, Dự án Nhà máy nước hồ Cần Đơn sẽ đảm nhận nhiệm vụ cấp nước cho địa bàn các xã Tân Tiến, Thiện Hưng và Hưng Phước.

Riêng đối với 2 xã còn nhiều khó khăn là Bù Gia Mập và Đăk Ơ, công ty đang tích cực khảo sát, nghiên cứu đầu tư cụm hồ chứa kết hợp nhà máy nước Bù Lư nhằm sớm đưa nguồn nước sạch đến với bà con.

Việc sớm đưa các nhà máy nước vào hoạt động không chỉ tháo gỡ "cơn khát" cho vùng biên giới mà còn giúp các địa phương từng bước hoàn thành tiêu chí quan trọng về nước sạch trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.