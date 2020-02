Cách ly 10 thuyền viên trở về từ tàu nước ngoài

Tàu Pacific Horse, quốc tịch Panama chở 18 thuyền viên người Việt Nam. Vào ngày 28/1, tàu xếp hàng thép tại cảng Mizushima, Nhật Bản. Ngày 9/2 tàu hàng này đến cảng Hồng Kông - Trung Quốc để dỡ hàng và tiếp tục hành trình đến cảng Hòn La, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để xếp hàng quặng đồng.

Tiến hành đo thân nhiệt cho thuyền viên.

Khi tàu cập cảng Hòn La, chủ tàu có kế hoạch thay đổi 10 thuyền viên do thời gian làm việc trên tàu đã quá thời gian quy định. Để chủ động phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh Covid -19, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình thực hiện quy trình kiểm tra y tế một cách chặt chẽ. Qua kiểm tra, các thuyền viên đều khỏe mạnh, tình trạng sức khỏe ổn định và được cho lên bờ.



Anh Nguyễn Văn Thế, thuyền viên tàu Pacific Horse cho biết: “Chúng tôi đi qua vùng dịch thì cảm thấy lo lắng và không an toàn, nhưng khi về cảng Hòn La thì được sự đón tiếp của Biên phòng, ban Y tế Hòn La, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm, quy trình chặt chẽ, đúng quy trình. Mong chờ ngày về nhưng vì sự an toàn nên phải cách ly để an toàn cho mình, gia đình và người thân”.

Làm thủ tục tiếp nhận và cách ly 10 thuyền viên.

Hiện 10 thuyền viên đã được đưa về khu vực cách ly ở thị trấn Nông trường Việt Trung để thực hiện cách ly đúng thời gian theo quy định.

Bác sỹ Huỳnh Công Hùng, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết: “Hàng ngày chúng tôi sẽ khám, đo nhiệt độ, kết hợp với lâm sàng, cần thiết chúng tôi sẽ lấy mẫu để gửi Viện Pasteur Nha Trang, xét nghiệm xem đó có phải là nCoV hay không”./.