Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đơn giản, nhanh chóng

Cách thứ nhất: Thí sinh truy cập hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2F. Sau đó nhập số CCCD/CMND/ĐDCD, mã đăng nhập và mã xác nhận.

Tiếp tục nhấn vào mục “Tra cứu” để xem điểm thi.

Cách thứ hai: Thí sinh tra cứu qua website của các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các sở sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử, thí sinh chỉ cần nhập số báo danh hoặc thông tin cá nhân để xem kết quả.

Ngay sau khi có kết quả, từ ngày 1 đến hết ngày 5/7, thí sinh có nhu cầu có thể nộp đơn phúc khảo tại đơn vị đăng ký dự thi.

Chậm nhất ngày 7/7, thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ.

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ mùa tuyển sinh năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như các năm trước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài. Thí sinh phải thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng hai môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được phép chọn môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đã học tại trường phổ thông.