English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đơn giản, nhanh chóng

Thứ Ba, 09:51, 30/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ 8h ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả bằng hai cách đơn giản.

Cách thứ nhất: Thí sinh truy cập hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2F. Sau đó nhập số CCCD/CMND/ĐDCD, mã đăng nhập và mã xác nhận.

Tiếp tục nhấn vào mục “Tra cứu” để xem điểm thi.

cach tra cuu diem thi tot nghiep thpt nam 2026 don gian, nhanh chong hinh anh 1

Cách thứ hai: Thí sinh tra cứu qua website của các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các sở sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử, thí sinh chỉ cần nhập số báo danh hoặc thông tin cá nhân để xem kết quả.

Ngay sau khi có kết quả, từ ngày 1 đến hết ngày 5/7, thí sinh có nhu cầu có thể nộp đơn phúc khảo tại đơn vị đăng ký dự thi.

Chậm nhất ngày 7/7, thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ.

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ mùa tuyển sinh năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như các năm trước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài. Thí sinh phải thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng hai môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được phép chọn môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đã học tại trường phổ thông.

Thu Hằng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự kiến 8h sáng 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
Dự kiến 8h sáng 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Theo kế hoạch, đúng 8h sáng 1/7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước. Sau khi biết điểm, thí sinh có 5 ngày để nộp đơn phúc khảo nếu có nhu cầu và bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7.

Dự kiến 8h sáng 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Dự kiến 8h sáng 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Theo kế hoạch, đúng 8h sáng 1/7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước. Sau khi biết điểm, thí sinh có 5 ngày để nộp đơn phúc khảo nếu có nhu cầu và bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7.

Phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT: Những tổ hợp xét tuyển nào sẽ “lên ngôi”?
Phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT: Những tổ hợp xét tuyển nào sẽ “lên ngôi”?

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã kết thúc, song các dự báo về phổ điểm đang thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh khi mặt bằng điểm ở một số tổ hợp có thể biến động. Nhiều giáo viên nhận định D01 và A01 có cơ hội “lên ngôi”, trong khi B00 tiếp tục chịu áp lực do độ phân hóa cao của môn Sinh học.

Phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT: Những tổ hợp xét tuyển nào sẽ “lên ngôi”?

Phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT: Những tổ hợp xét tuyển nào sẽ “lên ngôi”?

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã kết thúc, song các dự báo về phổ điểm đang thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh khi mặt bằng điểm ở một số tổ hợp có thể biến động. Nhiều giáo viên nhận định D01 và A01 có cơ hội “lên ngôi”, trong khi B00 tiếp tục chịu áp lực do độ phân hóa cao của môn Sinh học.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục