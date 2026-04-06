中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cấm tuyệt đối xe máy lên cầu vượt 550 ở TP.HCM

Thứ Hai, 18:03, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau thời gian thí điểm cho phép xe máy lưu thông theo khung giờ, kể từ ngày 6/4, cầu vượt thép Ngã tư 550 (đoạn qua TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ-nay là phường Dĩ An, TP.HCM) đã chính thức tháo dỡ biển phụ, cấm hoàn toàn xe hai bánh lưu thông để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo ghi nhận trong ngày 6/4, Tập đoàn Becamex (chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.743) đã tiến hành điều chỉnh phân làn và tháo dỡ các biển báo phụ vốn cho phép xe máy lưu thông theo khung giờ trên cầu vượt Ngã tư 550. Điều này đồng nghĩa với việc kể từ nay, cây cầu này chỉ dành riêng cho ô tô; xe máy không được phép lưu thông vào bất cứ khung giờ nào.

cam tuyet doi xe may len cau vuot 550 o tp.hcm hinh anh 1
Cơ quan chức năng xóa biển cho phép xe máy lưu thông theo giờ trên cầu vượt

Việc điều chỉnh này xuất phát từ cuộc họp ngày 20/3 giữa Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật cùng các đơn vị Cảnh sát giao thông (Rạch Chiếc, Bình Triệu, Đội số 1) và UBND phường Dĩ An. Các đơn vị chuyên trách đánh giá việc cho xe máy lưu thông hỗn hợp trên cầu vượt đang gây ra những diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Cầu vượt Ngã tư 550 nằm trên đường ĐT.743, là cầu vượt thép đầu tiên của khu vực, chính thức thông xe từ cuối năm 2022. Cầu có chiều dài hơn 203m, quy mô 4 làn xe với tổng giá trị xây dựng khoảng 115 tỷ đồng. Công trình này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông tại nút giao Ngã tư 550, khu vực giáp ranh giữa phường Bình Hòa và phường Dĩ An.

cam tuyet doi xe may len cau vuot 550 o tp.hcm hinh anh 2
Biển báo cho xe máy lên cầu vượt đã được sửa lại

Tuy nhiên, thực tế vận hành thời gian qua cho thấy nhiều bất cập. Dù trước đây đã có biển cấm theo khung giờ, nhiều người đi xe máy vẫn bất chấp vi phạm. Thực tế đã xảy ra những vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô trên cầu, buộc các cơ quan chức năng phải thay đổi phương án tổ chức giao thông.

Ngoài ra, trên tuyến ĐT.743 hiện chưa có dải phân cách tách biệt làn ô tô và xe máy nên thường xuyên xảy ra xung đột. Tại cuộc họp điều phối, các đơn vị chức năng đã đề nghị Tập đoàn Becamex nghiên cứu lắp đặt hệ thống dải phân cách cứng trên tuyến đường này để tách bạch làn xe, nhằm giảm thiểu tối đa các vụ va chạm.

cam tuyet doi xe may len cau vuot 550 o tp.hcm hinh anh 3
Mặc dù cấm nhưng xe máy vẫn lưu thông trên cầu vượt

Dù biển báo đã được thay đổi ngay trong ngày đầu thực hiện (ngày 6/4), ghi nhận thực tế vẫn còn nhiều người dân chưa nắm bắt thông tin hoặc cố tình lưu thông xe máy lên cầu. Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chú ý quan sát hệ thống biển báo mới để tránh vi phạm và đảm bảo an toàn cho chính mình.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Tag: cầu vượt Ngã tư 550 cấm xe máy đường ĐT.743 Tập đoàn Becamex an toàn giao thông phân làn giao thông Dĩ An Bình Dương ùn tắc giao thông tai nạn giao thông điều chỉnh giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông trên cầu vượt thép Thủ Đức (TP.HCM)
VOV.VN - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có thông báo đến các đơn vị liên quan về điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công trụ TH2 cầu bộ hành nhà ga Thủ Đức- thuộc dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hà Nội cấm mô tô, xe máy chạy xăng tại vùng phát thải thấp từ 1/7/2026
VOV.VN - Đối với xe mô tô, xe gắn máy, cấm hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải và hạn chế lưu thông theo khung giờ, khu vực trong vùng phát thải thấp.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục