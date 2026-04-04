Cấm xe tải lưu thông đường Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến phục vụ Lễ hội Quán Thế Âm

Thứ Bảy, 17:38, 04/04/2026
VOV.VN - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có công văn về việc cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến để phục vụ Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026.

Để bảo đảm an toàn giao thông phục vụ Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thống nhất cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc lưu thông trên đường Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa trong thời gian diễn ra lễ hội.

Đà Nẵng cấm xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến phục vụ Lễ hội Quán Thế Âm

Theo đó, cấm lưu thông một chiều theo hướng từ cảng Tiên Sa đi Hội An trên đoạn đường từ cầu Tiên Sơn đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trong thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ các ngày 4, 5, 6 tháng Tư và từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 7/4. 

Trong thời gian cấm, các loại xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc lưu thông theo hướng từ cảng Tiên Sa đi Hội An theo lộ trình thay thế: Cảng Tiên Sa - Quốc lộ 14B - Quốc lộ 1A (lưu ý, Quốc lộ 14B đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến đường Ngũ Hành Sơn đã cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc lưu thông trong thời gian cao điểm từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 19 giờ hàng ngày).

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng năm 2026 diễn ra từ ngày 4/4 đến 7/4

Trung tâm Điều hành giao thông thông minh TP Đà Nẵng tổ chức vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông Lê Văn Hiến - Sư Vạn Hạnh - Nguyễn Duy Trinh sang chế độ cảnh báo nháy vàng từ 6 giờ đến 22 giờ các ngày 4, 5, 6 tháng Tư và  từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 7/4. 

Trong thời gian này việc tổ chức giao thông do lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết theo tình hình giao thông thực tế và phù hợp với chương trình lễ hội.

Hàng ngàn người tham gia Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2025, sáng nay (18/3), tại Chùa Quán Thế Âm, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, diễn ra Lễ Vía đức Bồ tát Quán Thế Âm, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử, người dân và du khách tham dự.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn cấm các loại xe lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa Lê Văn Hiến
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 19/3
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 19/3

VOV.VN - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/3 (nhằm ngày 17/2 đến ngày 20/2 Âm Lịch). Lễ hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng hứa hẹn thu hút đông đảo đồng bào phật tử, nhân dân và du khách tham gia.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 19/3

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 19/3

VOV.VN - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/3 (nhằm ngày 17/2 đến ngày 20/2 Âm Lịch). Lễ hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng hứa hẹn thu hút đông đảo đồng bào phật tử, nhân dân và du khách tham gia.

Đà Nẵng bàn giao trường hữu nghị cho Hội người Việt tỉnh Salavanh
Đà Nẵng bàn giao trường hữu nghị cho Hội người Việt tỉnh Salavanh

VOV.VN - Ngày 2/4, tại tỉnh Salavan, Nam Lào, Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Trường Tiểu học - Trung học Hữu nghị cho Hội người Việt Nam tỉnh Salavanh.

Đà Nẵng bàn giao trường hữu nghị cho Hội người Việt tỉnh Salavanh

Đà Nẵng bàn giao trường hữu nghị cho Hội người Việt tỉnh Salavanh

VOV.VN - Ngày 2/4, tại tỉnh Salavan, Nam Lào, Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Trường Tiểu học - Trung học Hữu nghị cho Hội người Việt Nam tỉnh Salavanh.

“Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” tại Đà Nẵng
“Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” tại Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay (4/4), tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 7/4/2026

“Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” tại Đà Nẵng

“Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” tại Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay (4/4), tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 7/4/2026

