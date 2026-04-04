Cấm xe tải lưu thông đường Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến phục vụ Lễ hội Quán Thế Âm

Để bảo đảm an toàn giao thông phục vụ Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thống nhất cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc lưu thông trên đường Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa trong thời gian diễn ra lễ hội.

Đà Nẵng cấm xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến phục vụ Lễ hội Quán Thế Âm

Theo đó, cấm lưu thông một chiều theo hướng từ cảng Tiên Sa đi Hội An trên đoạn đường từ cầu Tiên Sơn đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trong thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ các ngày 4, 5, 6 tháng Tư và từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 7/4.

Trong thời gian cấm, các loại xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc lưu thông theo hướng từ cảng Tiên Sa đi Hội An theo lộ trình thay thế: Cảng Tiên Sa - Quốc lộ 14B - Quốc lộ 1A (lưu ý, Quốc lộ 14B đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến đường Ngũ Hành Sơn đã cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc lưu thông trong thời gian cao điểm từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 19 giờ hàng ngày).

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng năm 2026 diễn ra từ ngày 4/4 đến 7/4

Trung tâm Điều hành giao thông thông minh TP Đà Nẵng tổ chức vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông Lê Văn Hiến - Sư Vạn Hạnh - Nguyễn Duy Trinh sang chế độ cảnh báo nháy vàng từ 6 giờ đến 22 giờ các ngày 4, 5, 6 tháng Tư và từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 7/4.

Trong thời gian này việc tổ chức giao thông do lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết theo tình hình giao thông thực tế và phù hợp với chương trình lễ hội.