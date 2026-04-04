“Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” tại Đà Nẵng

Thứ Bảy, 12:25, 04/04/2026
VOV.VN - Hôm nay (4/4), tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 7/4/2026

Tại chương trình, hơn 300 người dân đăng ký tham hiến máu tình nguyện. Ban tổ chức lồng ghép tuyên truyền, vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Các bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia vì sự sống của người bệnh.

Người dân Đà Nẵng tham gia hiến máu tình nguyện

Đến nay, toàn thành phố Đà Nẵng có 1.355 người đăng ký hiến tặng mô, tạng. Thành phố Đà Nẵng có tỉ lệ người tham gia hiến máu cao của cả nước. Toàn thành phố đã thành lập 190 câu lạc bộ hiến máu với hơn 6.400 thành viên sẵn sàng tham gia. Năm nay, Đà Nẵng dự kiến tổ chức 200 đợt hiến máu tình nguyện, thu nhận khoảng 56 ngàn đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Trao thẻ tặng các cá nhân đăng ký hiến mô tạng

 Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng  tiếp tục kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nhân dân thành phố hãy tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện. Mỗi giọt máu cho đi sẽ mang lại sự sống, niềm hy vọng cho những người bệnh.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện

Ông Lê Tấn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến màu tình nguyện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết: “Tiếp tục phát triển lan tỏa sâu rộng nghĩa cử trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác hiến máu tình nguyện. Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp rất cần những tấm lòng sẻ chia của cộng đồng, nhất là các bạn trẻ. Chúng tôi giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các đơn vị đảm bảo nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị”.

Thanh niên Đà Nẵng lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng hộ dân

VOV.VN - Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” do Trung ương Đoàn phát động, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo nhằm phổ cập kiến thức, góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số trong cộng đồng, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ đến mọi tầng lớp xã hội.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng hiến máu lễ phát động ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
