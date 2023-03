Cán bộ xã thiếu trách nhiệm trong cấp phát gạo cho người nghèo

Trong quá trình cấp gạo cho người dân vào các dịp Tết Nguyên đán, cán bộ UBND xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định không dùng cân mà sử dụng xô để định lượng số gạo hỗ trợ dẫn đến một lượng gạo dôi dư còn dân bị thiếu. Gạo phát cho người dân dư ra trong 3 năm liên tục nhưng chính quyền xã không báo cáo lên cấp trên để xử lý dẫn đến gạo bị hư hỏng. Để sửa sai, chính quyền xã Tây Giang vừa mới cấp bù 808 kg gạo cho hơn 1.900 nhân khẩu là hộ nghèo, neo đơn, trung bình mỗi nhân khẩu được nhận hơn 4 lạng gạo.

Ông Lê Cảnh Trí (57 tuổi) trú thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định thuộc diện hộ nghèo. Trước Tết Quý Mão 2023, ông Trí được UBND xã Tây Giang mời đến UBND xã nhận hỗ trợ khoảng 15kg gạo. Cán bộ phát gạo không dùng cân mà sử dụng xô rồi gạch định lượng ước chừng 15 kg giao cho ông Trí.

Tiếp đó, đầu tháng 2/2023, ông Trí lại được UBND xã Tây Giang mời đến nhà sinh hoạt thôn Thượng Giang 1 để nhận gạo, nhưng lượng gạo được nhận lần này chỉ hơn 4 lạng. Cán bộ UBND xã Tây Giang giải thích, hơn 4 lạng gạo nhận đợt này là do cán bộ cấp thiếu trong các đợt Tết Nguyên đán những năm 2020, 2021, 2022.

Trụ sở UBND xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Qua tìm hiểu, hơn 4 lạng gạo cấp bù cho mỗi nhân khẩu thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là gạo hỗ trợ của Chính phủ cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán các năm 2020, 2021, 2022 do cán bộ cấp thiếu cho dân. Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán các năm 2020, 2021, 2022, UBND xã Tây Giang tổ chức cấp phát gạo cho người dân, trong đó lồng ghép chương trình “Đỏ lửa ngày Tết”, góp phần chăm lo người dân nghèo, gia đình chính sách, người neo đơn theo chương trình chung của Chính phủ.

Bà Châu Thị Phương Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang, huyện Tây Sơn là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo việc cấp phát gạo cho người dân. Tuy nhiên, quá trình cấp phát gạo, chính quyền xã Tây Giang để xảy ra tình trạng đong thiếu gạo của người dân, dẫn đến tồn kho 808 kg gạo.

Bà Châu Thị Phương Trang giải thích lý do đong thiếu gạo là do cách làm. Lúc đầu, cán bộ tổ phát gạo của xã dùng cân, sau đó thấy quá lâu, phát không kịp cho bà con nên sử dụng xô (loại 15kg) để định lượng số gạo hỗ trợ. Người dân cũng không có ý kiến gì khi nhận gạo. Do quá trình cấp phát thủ công, sau khi đã cấp phát cho dân còn thừa 808 kg gạo. Dù gạo thừa để trong kho nhưng bà Châu Thị Phương Trang không báo cáo cấp trên, lãnh đạo huyện để xử lý. Giữa năm 2022, một số cán bộ hưu trí ở xã Tây Giang đã có đơn tố cáo bà Trang liên quan số gạo tồn dư ở xã Tây Giang.

Sau đó, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tây Sơn vào cuộc kiểm tra và xử lý kỷ luật bà Châu Thị Phương Trang hình thức cảnh cáo do thiếu tinh thần trách nhiệm; ông Đặng Văn Hậu, công chức văn hóa xã hội xã Tây Giang bị khiển trách do cân đong gạo hỗ trợ người dân thiếu chuẩn xác.

Để khắc phục hậu quả về hành vi sai phạm của mình, bà Châu Thị Phương Trang đã mua lại 808 kg gạo khác cấp bù cho 1.933 nhân khẩu ở 6 thôn của xã Tây Giang, mỗi nhân khẩu được nhận hơn 4 lạng gạo cấp bù.

Bà Châu Thị Phương Trang phân trần: “808 ký gạo đó để trong thời gian quá dài dẫn đến việc gạo mất chất lượng. Bản thân cũng tự nhận thấy như vậy, chịu trách nhiệm bù lại số gạo đảm bảo cho bà con nhận được, cấp bù lại cho bà con đảm bảo đúng theo quy định. Qua phân tích và các quy định thì bản thân nhận thấy sự sai phạm của mình và cũng đã nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Các quyết định kỷ luật của cấp trên đã gửi cho UBND xã Tây Giang và bản thân.”

Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn thông tin vụ việc tồn dư gạo ở xã Tây Giang.

Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định khẳng định, để xảy ra vi phạm trong việc cấp phát gạo cho những đối tượng được hỗ trợ gạo vào các dịp Tết Nguyên đán thời gian qua ở xã Tây Giang là do cán bộ thiếu trách nhiệm. Sau khi đưa ra xem xét và bàn phương án khắc phục hậu quả, UBND huyện Tây Sơn đã đồng ý cho UBND xã Tây Giang, mà trực tiếp cá nhân bà Châu Thị Phương Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang tự bỏ tiền túi mua gạo về cấp phát bù cho người dân./.