Cận cảnh bãi gỗ lậu khủng dưới lòng hồ thủy điện Sê San 3A

Khu vực phát hiện bãi gỗ lậu khủng thuộc lòng hồ Thủy điện Sê San 3A, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Người dân phát hiện bãi gỗ dưới lòng hồ và báo cho lực lượng chức năng Khu vực này do Hạt kiểm Lâm huyện Ia Grai và Ban QLRPV Bắc Ia Grai quản lý Những can nhựa lâm tặc dùng để làm nổi gỗ Một lóng gỗ khủng đang được vớt lên Theo ghi nhận của phóng viên, còn rất nhiều gỗ lậu dưới lòng hồ thủy điện Lãnh đạo huyện Ia Grai đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác trục vớt gỗ, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật Những lóng gỗ đã trục vớt có đường kính bình quân 50-60cm, có lóng đường kính đến 1m Gỗ lậu thuộc nhóm 3 đến nhóm 6. Vùng lòng hồ Thủy điện Sê San 3A và khu vực rừng giáp ranh của huyện Ia Grai với các huyện Sa Thầy, Ia H'Drai của tỉnh Kon Tum đã nhiều lần phát hiện các vụ vận chuyển gỗ lậu, nhưng chủ yếu do người dân báo tin. Sự bất thường rõ rệt nhất là con đường dẫn vào lòng hồ, nơi cất giấu gỗ lậu, được san ủi rất bài bản, nghi vấn do lâm tặc làm để chở gỗ lậu. de3ba5cb27528ae3d8d2fb2390af796b/5a52c8e9/2018_01_05/YDZy_dXR0AY/video_go_lau.mp4

Khu vực phát hiện bãi gỗ lậu khủng thuộc lòng hồ Thủy điện Sê San 3A, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Người dân phát hiện bãi gỗ dưới lòng hồ và báo cho lực lượng chức năng Khu vực này do Hạt kiểm Lâm huyện Ia Grai và Ban QLRPV Bắc Ia Grai quản lý Những can nhựa lâm tặc dùng để làm nổi gỗ Một lóng gỗ khủng đang được vớt lên

Theo ghi nhận của phóng viên, còn rất nhiều gỗ lậu dưới lòng hồ thủy điện Lãnh đạo huyện Ia Grai đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác trục vớt gỗ, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật Những lóng gỗ đã trục vớt có đường kính bình quân 50-60cm, có lóng đường kính đến 1m Gỗ lậu thuộc nhóm 3 đến nhóm 6. Vùng lòng hồ Thủy điện Sê San 3A và khu vực rừng giáp ranh của huyện Ia Grai với các huyện Sa Thầy, Ia H'Drai của tỉnh Kon Tum đã nhiều lần phát hiện các vụ vận chuyển gỗ lậu, nhưng chủ yếu do người dân báo tin. Sự bất thường rõ rệt nhất là con đường dẫn vào lòng hồ, nơi cất giấu gỗ lậu, được san ủi rất bài bản, nghi vấn do lâm tặc làm để chở gỗ lậu.