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Cận cảnh công trường hầm chui Cổ Linh, Hà Nội hơn 747 tỷ đồng tăng tốc về đích

Thứ Năm, 07:00, 27/08/2026
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VOV.VN - Khởi công từ tháng 10/2025 tại nút giao Cổ Linh (Long Biên), dự án hầm chui trị giá hơn 747 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm trong tháng 8/2026. Công trình được rút ngắn tiến độ nhằm hoàn thành trước ngày 30/4/2027, giải quyết ùn tắc cho cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

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Hầm chui nút giao Cổ Linh công trường chạy đua tiến độ về đích trước Tết

VOV.VN - Dự án hầm chui nút giao Cổ Linh và đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, đường Đàm Quang Trung sau gần 9 tháng thi công đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Hàng loạt máy móc, nhân lực được huy động, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027 và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/4/2027.

Đỗ Hưng-Sỹ Thành/VOV.VN
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