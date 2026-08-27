Cận cảnh công trường hầm chui Cổ Linh, Hà Nội hơn 747 tỷ đồng tăng tốc về đích

VOV.VN - Dự án hầm chui nút giao Cổ Linh và đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, đường Đàm Quang Trung sau gần 9 tháng thi công đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Hàng loạt máy móc, nhân lực được huy động, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027 và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/4/2027.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Sáng nay (4/10), UBND thành phố Hà Nội tổ chức khởi công dự án hầm chui nút giao Cổ Linh (phường Long Biên) - một trong những nút giao được xem là “điểm nóng” về ùn tắc giao thông khu vực phía Đông thành phố.
VOV.VN - Sáng nay (4/10), UBND thành phố Hà Nội tổ chức khởi công dự án hầm chui nút giao Cổ Linh (phường Long Biên) - một trong những nút giao được xem là “điểm nóng” về ùn tắc giao thông khu vực phía Đông thành phố.
VOV.VN - Vào dịp kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) tới, TP Hà Nội sẽ khởi công nhiều công trình, dự án giao thông quan trọng, trong đó có cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư 7.549 tỷ đồng; cầu Thượng Cát thiết kế với 8 làn xe và Dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh...
VOV.VN - Vào dịp kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) tới, TP Hà Nội sẽ khởi công nhiều công trình, dự án giao thông quan trọng, trong đó có cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư 7.549 tỷ đồng; cầu Thượng Cát thiết kế với 8 làn xe và Dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh...
VOV.VN - Dự án hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 với tổng vốn đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng đang được gấp rút hoàn thiện mặt bằng để khởi công vào tháng 8/2026. Đây là công trình giao thông trọng điểm giúp tháo gỡ "nút thắt" tại cửa ngõ Tây Bắc, nâng cao năng lực lưu thông cho Thủ đô.
VOV.VN - Dự án hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 với tổng vốn đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng đang được gấp rút hoàn thiện mặt bằng để khởi công vào tháng 8/2026. Đây là công trình giao thông trọng điểm giúp tháo gỡ "nút thắt" tại cửa ngõ Tây Bắc, nâng cao năng lực lưu thông cho Thủ đô.