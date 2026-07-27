English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cận cảnh khu tập thể Trương Định, Hà Nội xập xệ, người dân thấp thỏm chờ cải tạo

Thứ Hai, 07:00, 27/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xây dựng cách đây khoảng 60 năm, khu tập thể Trương Định hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa an toàn của hàng trăm hộ dân. Dù quy hoạch cải tạo đã rõ ràng, nhưng người dân nơi đây vẫn đang sống trong cảnh thấp thỏm, vừa mong chờ dự án sớm triển khai, vừa băn khoăn về những chính sách đền bù, tái định cư.

duong-do-dang-1_0.jpg

Cận cảnh tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ gần 10 năm vẫn dang dở

VOV.VN - Khởi công từ năm 2017, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, Hà Nội dài 1,12km đến nay vẫn chưa thể hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng. Tình trạng đắp chiếu kéo dài không chỉ gây lãng phí hạ tầng mà còn biến nơi đây thành bãi đỗ xe tự phát, điểm tập kết rác thải và vườn rau của người dân.

Đỗ Hưng-Sỹ Thành/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cận cảnh các điểm trung chuyển, bãi giữ xe phục vụ vùng phát thải thấp ở Hà Nội
Cận cảnh các điểm trung chuyển, bãi giữ xe phục vụ vùng phát thải thấp ở Hà Nội

VOV.VN - Ngay trong giai đoạn đầu thí điểm vùng phát thải thấp, Hà Nội đưa vào phương án bố trí nhiều vị trí tại khu vực Vành đai 1 như điểm trung chuyển, bãi giữ xe, trạm xe đạp công cộng và các tuyến xe buýt hướng tới giảm phương tiện cá nhân và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Cận cảnh các điểm trung chuyển, bãi giữ xe phục vụ vùng phát thải thấp ở Hà Nội

Cận cảnh các điểm trung chuyển, bãi giữ xe phục vụ vùng phát thải thấp ở Hà Nội

VOV.VN - Ngay trong giai đoạn đầu thí điểm vùng phát thải thấp, Hà Nội đưa vào phương án bố trí nhiều vị trí tại khu vực Vành đai 1 như điểm trung chuyển, bãi giữ xe, trạm xe đạp công cộng và các tuyến xe buýt hướng tới giảm phương tiện cá nhân và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Cận cảnh tuyến đường hơn 460 tỷ đồng ở Bắc Ninh chuẩn bị về đích ra sao?
Cận cảnh tuyến đường hơn 460 tỷ đồng ở Bắc Ninh chuẩn bị về đích ra sao?

VOV.VN - Dự án đường giao thông từ ĐT277 đến Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) đã hoàn thành hơn 95% khối lượng, hiện đang tăng tốc thi công để hoàn thành trong tháng 8.

Cận cảnh tuyến đường hơn 460 tỷ đồng ở Bắc Ninh chuẩn bị về đích ra sao?

Cận cảnh tuyến đường hơn 460 tỷ đồng ở Bắc Ninh chuẩn bị về đích ra sao?

VOV.VN - Dự án đường giao thông từ ĐT277 đến Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) đã hoàn thành hơn 95% khối lượng, hiện đang tăng tốc thi công để hoàn thành trong tháng 8.

Cận cảnh tuyến Vành đai 4 qua Hà Nội sau gần 3 năm thi công
Cận cảnh tuyến Vành đai 4 qua Hà Nội sau gần 3 năm thi công

VOV.VN - Sau gần 3 năm triển khai, dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua Hà Nội dài gần 60km đang dần thành hình với nhiều đoạn tuyến, cầu vượt và đường song hành đã hoàn thiện. Trên công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn duy trì nhiều mũi thi công, phấn đấu hoàn thành dự án, đưa vào khai thác từ năm 2027.

Cận cảnh tuyến Vành đai 4 qua Hà Nội sau gần 3 năm thi công

Cận cảnh tuyến Vành đai 4 qua Hà Nội sau gần 3 năm thi công

VOV.VN - Sau gần 3 năm triển khai, dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua Hà Nội dài gần 60km đang dần thành hình với nhiều đoạn tuyến, cầu vượt và đường song hành đã hoàn thiện. Trên công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn duy trì nhiều mũi thi công, phấn đấu hoàn thành dự án, đưa vào khai thác từ năm 2027.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục