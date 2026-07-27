Cận cảnh khu tập thể Trương Định, Hà Nội xập xệ, người dân thấp thỏm chờ cải tạo

VOV.VN - Khởi công từ năm 2017, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, Hà Nội dài 1,12km đến nay vẫn chưa thể hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng. Tình trạng đắp chiếu kéo dài không chỉ gây lãng phí hạ tầng mà còn biến nơi đây thành bãi đỗ xe tự phát, điểm tập kết rác thải và vườn rau của người dân.
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VOV.VN - Ngay trong giai đoạn đầu thí điểm vùng phát thải thấp, Hà Nội đưa vào phương án bố trí nhiều vị trí tại khu vực Vành đai 1 như điểm trung chuyển, bãi giữ xe, trạm xe đạp công cộng và các tuyến xe buýt hướng tới giảm phương tiện cá nhân và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.
VOV.VN - Ngay trong giai đoạn đầu thí điểm vùng phát thải thấp, Hà Nội đưa vào phương án bố trí nhiều vị trí tại khu vực Vành đai 1 như điểm trung chuyển, bãi giữ xe, trạm xe đạp công cộng và các tuyến xe buýt hướng tới giảm phương tiện cá nhân và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.
VOV.VN - Dự án đường giao thông từ ĐT277 đến Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) đã hoàn thành hơn 95% khối lượng, hiện đang tăng tốc thi công để hoàn thành trong tháng 8.
VOV.VN - Dự án đường giao thông từ ĐT277 đến Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) đã hoàn thành hơn 95% khối lượng, hiện đang tăng tốc thi công để hoàn thành trong tháng 8.
VOV.VN - Sau gần 3 năm triển khai, dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua Hà Nội dài gần 60km đang dần thành hình với nhiều đoạn tuyến, cầu vượt và đường song hành đã hoàn thiện. Trên công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn duy trì nhiều mũi thi công, phấn đấu hoàn thành dự án, đưa vào khai thác từ năm 2027.
VOV.VN - Sau gần 3 năm triển khai, dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua Hà Nội dài gần 60km đang dần thành hình với nhiều đoạn tuyến, cầu vượt và đường song hành đã hoàn thiện. Trên công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn duy trì nhiều mũi thi công, phấn đấu hoàn thành dự án, đưa vào khai thác từ năm 2027.