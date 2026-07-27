Cận cảnh khu tập thể Trương Định, Hà Nội xập xệ, người dân thấp thỏm chờ cải tạo

VOV.VN - Xây dựng cách đây khoảng 60 năm, khu tập thể Trương Định hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa an toàn của hàng trăm hộ dân. Dù quy hoạch cải tạo đã rõ ràng, nhưng người dân nơi đây vẫn đang sống trong cảnh thấp thỏm, vừa mong chờ dự án sớm triển khai, vừa băn khoăn về những chính sách đền bù, tái định cư.