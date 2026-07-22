Cận cảnh tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ gần 10 năm vẫn dang dở

VOV.VN - Khởi công từ năm 2017, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, Hà Nội dài 1,12km đến nay vẫn chưa thể hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng. Tình trạng đắp chiếu kéo dài không chỉ gây lãng phí hạ tầng mà còn biến nơi đây thành bãi đỗ xe tự phát, điểm tập kết rác thải và vườn rau của người dân.