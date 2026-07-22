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Cận cảnh tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ gần 10 năm vẫn dang dở

Thứ Tư, 06:26, 22/07/2026
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VOV.VN - Khởi công từ năm 2017, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, Hà Nội dài 1,12km đến nay vẫn chưa thể hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng. Tình trạng đắp chiếu kéo dài không chỉ gây lãng phí hạ tầng mà còn biến nơi đây thành bãi đỗ xe tự phát, điểm tập kết rác thải và vườn rau của người dân.

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Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài 1,12 km khởi công từ năm 2017 vẫn dang dở

VOV.VN - Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) dài 1,12 km được khởi công từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Tuyến đường dang dở nhiều năm trở thành nơi đỗ xe tự phát, đổ rác, trồng rau trên vỉa hè và dải phân cách, gây lãng phí hạ tầng và ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị.

Đỗ Hưng-Sỹ Thành/VOV.VN
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