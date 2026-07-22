Cận cảnh tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ gần 10 năm vẫn dang dở

VOV.VN - Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) dài 1,12 km được khởi công từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Tuyến đường dang dở nhiều năm trở thành nơi đỗ xe tự phát, đổ rác, trồng rau trên vỉa hè và dải phân cách, gây lãng phí hạ tầng và ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị.
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