Cần chính sách hỗ trợ người yếu thế ảnh hưởng do lập lại trật tự vỉa hè ở Đà Nẵng

Tại kỳ họp giữa năm 2026, HĐND thành phố Đà Nẵng hôm nay (30/7), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng kiến nghị HĐND thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng giải quyết nhiều nội dung cử tri, nhân dân quan tâm. Đáng chú ý, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiến nghị HĐND thành phố cần nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ người yếu thế tại đô thị bị ảnh hưởng do quá trình triển khai sắp xếp lại trật tự vỉa hè.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng do lập lại trật tự vỉa hè

Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổng hợp, cử tri đánh giá cao Chỉ thị 14 của Thành ủy và Kế hoạch 109 của UBND thành phố về tăng cường quản lý trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố. Thực tiễn cho thấy, nhiều tuyến đường, khu dân cư đã có chuyển biến rõ nét về trật tự, mỹ quan và ý thức chấp hành của người dân. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ảnh hưởng lớn đến sinh kế của một bộ phận người dân, nhất là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do và những hoàn cảnh khó khăn. Do đó, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng kiến nghị HĐND thành phố nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, quy hoạch các khu vực kinh doanh tập trung, chợ dân sinh, điểm buôn bán phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước nhưng giải quyết được công ăn việc làm trước mắt cho người dân yếu thế.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đề nghị HĐND thành phố quan tâm giải quyết vấn đề nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Hiện nay, nhu cầu về nhà ở của người lao động rất lớn nhưng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng. Nhiều công nhân, người lao động phải thuê trọ chật hẹp, không đủ các dịch vụ xã hội thiết yếu. Trong khi đó, việc tiếp cận nhà ở xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thủ tục xét duyệt còn phức tạp. HĐND thành phố cần nghiên cứu ban hành các chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; hỗ trợ lãi suất vay vốn; tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia đầu tư các khu lưu trú cho công nhân, nhất là chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư tại những nơi phù hợp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng kiến nghị UBND thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện quy hoạch của các dự án đầu tư đang triển khai dở dang. Hiện nay, nhiều người mua đất từ các dự án chờ đợi đã quá lâu vẫn chưa được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết, dẫn đến tranh chấp giữa các bên, gây mất an ninh trật tự. Một số nơi, người dân đã bàn giao mặt bằng từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí đất tái định cư. Khi có đất tái định cư thì phải nộp tiền sử dụng đất theo thời điểm hiện nay, gây bức xúc.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân sắp xếp lại vỉa hè

Thành phố cần tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc trong bố trí đất tái định cư, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất thực tế cho người dân, đồng thời xác định giá đất tái định cư hợp lý, không để vì lỗi của nhà nước mà ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị UBND thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các phương án phòng, chống thiên tai, phương án vận hành hồ chứa thủy điện, bảo đảm an toàn vùng hạ du trước mùa mưa bão năm 2026, công khai các phương án đến hộ dân; đảm bảo các điều kiện về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa lũ.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đề nghị: “Trong quá trình chúng tôi đi giám sát tại các địa phương bị thiên tai nặng, lãnh đạo các địa phương và Ủy ban Mặt trận kiến nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố có chủ trương đào tạo, cấp chứng chỉ điều khiển các phương tiện thủy nội địa cho lực lượng dân sự tham gia cứu nạn, cứu hộ cấp xã, nhằm tạo sự chủ động, kịp thời ứng cứu nhân dân vùng thiên tai. Chúng ta đang chuẩn bị bước vào mùa mưa lũ, cho nên việc này rất cấp bách”.