Cần quản lý chặt các phương tiện lên bán đảo Sơn Trà

Địa điểm này gần trung tâm thành phố, đi lại thuận tiện nên cứ vào dịp cuối tuần, từng đoàn người chạy xe máy lên tham quan Sơn Trà.

Sáng ngày 28/7, chị Lại Thị Vân (37 tuổi), trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đi xe máy tay ga chở theo con gái (12 tuổi) và mẹ chồng (72 tuổi) lên tham quan bán đảo Sơn Trà. Đến gần trưa cùng ngày, 3 mẹ con xuống núi trở về nhà.

Chị Vân cho xe chạy từ đỉnh Bàn Cờ về thành phố, xe đang đổ dốc thì bất ngờ bị mất lái khiến cháu bé và cụ bà bị hất văng xuống vực sâu khoảng 10 mét. Vụ tai nạn làm 2 bà cháu tử vong. Đây là 1 trong nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cung đường lên xuống bán đảo Sơn Trà do người điều khiển xe máy tay ga không làm chủ tốc độ.

Biển cảnh báo khi tham gia giao thông

Một bạn trẻ cho biết: "Đường đi lên khá là dốc và quanh co. Theo em nghĩ mọi người đi lên đó bằng xe số và loại xe nào mạnh chứ không thì đi lên không nổi. Xe ga thì nên hạn chế, em thấy việc đi lên trên đó bằng xe ga rất nguy hiểm."

Lên Sơn Trà có thể ngắm Voọc Chà vá chân nâu, ghé thăm đỉnh Bàn Cờ độc đáo. Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan chùa Linh Ứng, khám phá ngọn Hải Đăng, những cây đa đại thụ... Đó là những điểm đến độc đáo, hấp dẫn có sức hút rất lớn đối với du khách.

Tuy nhiên, việc du khách lên tham quan bán đảo Sơn Trà bằng xe máy đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường này xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đi bằng xe máy, trong đó 4 người tử vong tại chỗ, đều là phụ nữ. Hầu hết các vụ tai nạn xảy ra do người dân và du khách đi xe máy tay ga lên núi.



Đường lên bán đảo Sơn Trà quanh co rất nguy hiểm

Bà Dương Thị Xuân Liễu, Trưởng phòng Quản lý và Khai thác du lịch tại bán đảo Sơn Trà, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã lắp đặt các biển báo cảnh báo nguy hiểm; khuyến cáo người dân và du khách không nên đi xe máy tay ga lên bán đảo Sơn Trà.



"Ban Quản lý từ năm 2018 cũng đã phối hợp với các ngành để hoàn thiện Đề án quản lý khách lên xuống tham quan tại bán đảo Sơn Trà theo hướng là khuyến cáo khách hạn chế sử dụng xe máy di chuyển lên bán đảo Sơn Trà. Và sẽ sử dụng xe trung chuyển khi đến các điểm đầu cửa ngõ ra vào bán đảo Sơn Trà để giảm thiểu được các vụ tai nạn khi khách di chuyển lên Sơn Trà", bà Liễu nói.

Vụ tai nạn do đi bằng xe tay ga mất lái

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đề nghị cần quản lý chặt chẽ các loại phương tiện lên bán đảo Sơn Trà đưa khách đi tham quan: "Quản lý bán đảo Sơn Trà, trong đó có việc quản lý phương tiện lên bán đảo Sơn Trà. Có thể chúng ta tính toán 1 cơ quan, 1 đơn vị doanh nghiệp du lịch nào đó dừng khách và đưa phương tiện đầy đủ an toàn lên bán đảo Sơn Trà để khách tham quan. Chúng ta vừa quản lý được du khách, vừa đảm bảo an toàn giao thông."./.