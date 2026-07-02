Cần siết chặt quản lý các kho phế liệu không bảo đảm an toàn tại Quảng Ngãi

Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải rà soát, siết chặt công tác quản lý và phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các kho phế liệu nằm xen kẽ trong khu dân cư.

Tối 27/6, xảy ra một vụ cháy tại cơ sở mua bán phế liệu ở thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà (tỉnh Kon Tum cũ), nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, bìa carton, nilon nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã kịp thời khống chế, ngăn cháy lan sang khu dân cư.

Trước đó, tối 14/9/2025, một kho phế liệu tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ) cũng xảy ra cháy lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Điểm mua bán phế liệu nằm trên đường Phan Thái Ất, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Các vụ cháy cho thấy nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở mua bán phế liệu không còn là cảnh báo trên lý thuyết. Đây là nơi tập kết lượng lớn giấy, nhựa, cao su, vải, mút xốp và nhiều vật liệu dễ cháy khác. Chỉ cần một tia lửa từ chập điện, hàn cắt kim loại hoặc tàn thuốc lá cũng có thể gây hỏa hoạn. Khi xảy ra cháy, lượng vật liệu lớn khiến lửa lan nhanh, sinh nhiều khói độc và gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đáng lo ngại, nhiều cơ sở vẫn hoạt động xen kẽ trong khu dân cư với mặt bằng chật hẹp, hàng hóa chất cao, lối thoát hiểm bị che khuất, đường vào nhỏ khiến xe chữa cháy khó tiếp cận. Thực tế vụ cháy tại xã Đăk Hà cho thấy lực lượng chức năng phải tập trung khoanh vùng để ngăn lửa lan sang các hộ dân xung quanh.

Cháy kho phế liệu ở xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện nay, tại tỉnh Quảng Ngãi còn rất nhiều cơ sở phế liệu nằm gần khu dân cư. Ông Lê Quang Minh, nhà ở gần một cơ sở mua bán phế liệu trên đường Phan Thái Ất, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ sở mua bán phế liệu nằm trong khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao. Ngoài ra, mùi hôi phát sinh từ cơ sở này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Ông Lê Quang Minh lo lắng: "Giấy và các loại vật liệu ở đây rất dễ cháy. Theo tôi, các cơ sở thu mua phế liệu nên chuyển đến khu vực xa đô thị hoặc xa khu dân cư để bảo đảm an toàn. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ mà còn gây ô nhiễm môi trường vì mùi hôi rất nặng. Nhà tôi ở sát cơ sở thu mua phế liệu nên chịu ảnh hưởng mùi hôi rất nhiều".

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 186 điểm mua bán phế liệu đang hoạt động. Trong đó, 122 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy do UBND cấp xã quản lý theo phân cấp, còn 64 cơ sở không thuộc diện quản lý theo quy định hiện hành.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiến hành chữa cháy kho phế liệu ở xã Đăk Hà

Qua rà soát, phần lớn cơ sở mua bán phế liệu có quy mô nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư, chưa bảo đảm khoảng cách an toàn; hệ thống điện xuống cấp hoặc câu mắc tạm bợ; nhiều chủ cơ sở chưa đầu tư đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, nhiều điểm mua bán phế liệu hoạt động tự phát, thường xuyên thay đổi địa điểm, trong khi đường giao thông nhỏ hẹp, nguồn nước chữa cháy chưa bảo đảm, gây nhiều khó khăn khi xảy ra hỏa hoạn.

Đại tá Đặng Việt Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo: “Các địa phương cần khẩn trương rà soát toàn bộ các điểm thu mua phế liệu; phân loại và xác định rõ đối tượng quản lý phòng cháy, chữa cháy theo quy định để có biện pháp quản lý phù hợp; kiên quyết xử lý hoặc buộc di dời các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC ra khỏi khu dân cư theo đúng quy định”.