Cháy cơ sở thu mua phế liệu trong đêm ở Quảng Ngãi

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, vào lúc 20 giờ 22 phút ngày 27/6, đơn vị nhận được tin báo cháy tại một cơ sở thu mua phế liệu ở thôn 3, xã Đăk Hà.

Cháy cơ sở thu mua phế liệu ở xã Đăk Hà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội khu vực 4 đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Đồng thời, đơn vị tăng cường 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội khu vực 5 và huy động 1 xe bồn chở nước của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum tham gia phối hợp dập lửa.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng triển khai nhiều mũi chữa cháy, khống chế không để đám cháy lan sang các khu vực lân cận. Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến 0 giờ 14 phút ngày 28/6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy:

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành dập lửa.

Tiếp cận khu vực cháy

Lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi để tiếp cận, khống chế đám cháy.

Cào tách từng lớp phế liệu bị cháy để phun nước không để đám cháy bùng phát trở lại.

Phun nước khống chế đám cháy

Đám cháy được khống chế.