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Cần xử lý dứt điểm lượng rác thu gom tại bãi đá 7 màu ở Lâm Đồng

Thứ Ba, 11:15, 14/07/2026
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VOV.VN - Thời gian qua, Ban Quản lý du lịch Bình Thạnh khu vực Tuy Phong đã bố trí những thùng rác tại Bãi đá Cà Dược (bãi đá 7 màu). Tuy nhiên, lượng rác thu gom chủ yếu tập trung đốt tại chỗ, phần rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch.

Đại diện Tổ quản lý Bãi đá Cà Dược, thuộc Ban Quản lý du lịch Bình Thạnh khu vực Tuy Phong, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, ngoài rác thải đại dương tấp vào (tùy mùa), khu vực bãi đá này còn gánh thêm những rác thải nhựa từ người dân địa phương và một bộ phận nhỏ khách du lịch khi đến đây.

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Các thùng rác được bố trí ngay trên bãi đá 7 màu

Ông Lê Thanh Tục (Chín Tục) thành viên Tổ quản lý Bãi đá Cà Dược chia sẻ, ông thường đi nhặt rác ở bãi đá vào mỗi buổi sáng, đa phần là rác khó đốt.

"Trời nắng thì đốt cháy được khoảng 20%, còn 80% tồn tích lại. Nên tôi cũng mong muốn làm sao có con đường cho xe rác xuống thu gom tận nơi. Mình mà không tạo điều kiện cho xe rác xuống thì bãi sỏi này dù tôi có đi lượm cách mấy đi nữa thì vẫn không hết rác, tạo mùi hôi khó chịu lắm. Nhiều du khách đi ngang qua người ta phải bịt mũi”, ông Tục nói. 

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Một trong những khu vực tập kết rác tại bãi đá 7 màu

Liên quan việc làm đường cho xe xuống thu gom rác tại Bãi đá Cà Dược, Ban Quản lý du lịch Bình Thạnh khu vực Tuy Phong cho biết, đã có văn bản đề nghị UBND xã Liên Hương xem xét cho đơn vị tiến hành đổ sỏi làm cứng mặt đường trên đoạn đường đất hiện hữu (đoạn từ đường bê tông Nhà Nghỉ Minh Thư rẽ trái xuống bãi đá, rộng 5m, dài 60m) để phục vụ công chúng, xe khách thuận tiện trong việc lưu thông, xe xuống vận chuyển rác... Đề xuất này đã được UBND xã Liên Hương đồng ý vào tháng 1/2026, nhưng đến nay con đường vẫn chưa triển khai do chưa có kinh phí. 

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Du khách thu gom rác thải tại bãi đá 7 màu

Bãi đá Cà Dược nằm trong quần thể Khu du lịch Bình Thạnh thuộc địa phận xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Bãi đá trải dài khoảng 1,5km, rộng từ khoảng 200 - 300m. Điểm độc đáo ở đây là có rất nhiều hòn đá trơn nhẵn trên bãi cát, với nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau như: đen, xám, nâu, vàng, tím, xanh lam, trắng… 

Bãi đá Cà Dược được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) xếp hạng di tích cấp tỉnh thắng cảnh Bãi đá Cà Dược và phê duyệt bản đồ khoanh vùng bảo vệ.

Năm 2011, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietbook) công nhận là “Bãi đá có hình dạng, màu sắc nhiều nhất Việt Nam” và là một trong 13 bãi đá đẹp nhất trên cả nước.

Do sự độc đáo của bãi đá cùng với bãi biển đẹp nên nơi đây thường được du khách cũng như người dân địa phương tìm đến vui chơi, tắm biển, chụp ảnh lưu niệm.

Theo Ban Quản lý du lịch Bình Thạnh khu vực Tuy Phong, du khách đến đây tập trung cao điểm vào dịp lễ, Tết và mùa hè; bình quân mỗi năm đón trên 500.000 lượt khách.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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