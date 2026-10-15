Cảng hàng không Quảng Trị tổ chức chuyến bay kỹ thuật

Công ty Trắc địa Bản đồ thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng tham gia bay kỹ thuật bằng máy bay Cessna 208 trong khoảng 60- 90 phút. Đây là dòng máy bay động cơ tuabin cánh quạt đa dụng, phục vụ nhiều hoạt động hàng không.

Máy bay Cessna 208 tham gia bay kỹ thuật trong khoảng 60- 90 phút

Máy bay xuất phát từ Đồng Hới, thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên Cảng Hàng không Quảng Trị với tốc độ trung bình 220km/h, ở các cao độ 600m và 300m. Trong suốt quá trình bay, thiết bị chuyên dụng trên máy bay ghi lại hình ảnh phục vụ công tác kiểm tra khu vực không phận và chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh, góp phần đánh giá các điều kiện liên quan an toàn bay. Các đơn vị liên quan cũng tiến hành rà soát những hạng mục hạ tầng khu bay gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay.

Bay kỹ thuật rà soát, kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh

Ông Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quảng Trị cho biết, công tác kiểm tra được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị chuyên môn, bảo đảm tuân thủ yêu cầu về an toàn và quy trình liên quan.

Theo ông Nguyễn Tuấn Linh, sau hoạt động này, doanh nghiệp thực hiện dự án tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng và đơn vị chuyên môn triển khai những công việc tiếp theo, trong đó có đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật liên quan theo quy định. “Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu thi công tại đây cam kết hoàn thành trong khoảng tháng 3/2027 để hoàn thành và khai thác chuyến bay đầu tiên tại dự án cảng hàng không Quảng Trị. Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty và Tập đoàn cũng tích cực giải quyết các thủ tục trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án”.

Chủ đầu tư cam kết hoàn thành dự án trong tháng 3-2027

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án hạ tầng giao thông quan trọng tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị do liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T (thành viên Tập đoàn T&T Group) và CIENCO4 làm nhà đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng. Đến tháng 10/2026, tổng khối lượng thi công của dự án đã đạt trên 80%. Trong đó, sân đỗ máy bay đã hoàn thành; các hạng mục khác đang được triển khai theo kế hoạch, hướng tới hoàn thiện đồng bộ hạ tầng phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu và chuẩn bị khai thác.

Trong suốt quá trình, thiết bị chuyên dụng trên máy bay sẽ ghi lại hình ảnh phục vụ công tác kiểm tra

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Ban Quản lý Xây dựng - Tập đoàn T&T Group thông tin, các hạng mục lắp đặt thiết bị quản lý bay dự kiến hoàn thành vào tháng 01/2027. Song song với thi công, doanh nghiệp dự án đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ và điều kiện phục vụ khai thác. Mã sân bay đã được cấp ngày 07/11/2025; phương thức bay được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt ngày 23/3/2026. Hệ thống tài liệu, quy trình khai thác tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện theo quy định. “Chương trình kiểm tra, đánh giá ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng ghi nhận kết quả đạt được trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là cơ bản hoàn thành các hạng mục kết cấu chính của khu bay”.

Máy bay xuất phát từ Đồng Hới, thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên Cảng Hàng không Quảng Trị

Theo quy hoạch được điều chỉnh vào tháng 7/2026, Cảng hàng không Quảng Trị được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, hiện đại như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350. Cùng với chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, hiện doanh nghiệp dự án đang dồn sức với mục tiêu đưa Cảng hàng không vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 3/2027, trước dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/2027), đồng thời đón đầu cơ hội từ Năm Du lịch quốc gia 2027 do tỉnh Quảng Trị đăng cai.

Tỉnh Quảng Trị tổ chức chuyến bay kỹ thuật rà soát, kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Khi các dự án hạ tầng trọng điểm này hoàn thành, Khu kinh tế Đông Nam, Cảng nước sâu Mỹ Thủy và Cảng hàng không Quảng Trị sẽ tạo không gian phát triển mới, hình thành các cực tăng trưởng quan trọng trong thời gian tới.

Đài kiểm soát không lưu đang dần hoàn thiện

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá, hoạt động bay kỹ thuật cũng là dịp để động viên, khích lệ toàn bộ cán bộ, nhân viên thi công Cảng hàng không Quảng Trị tiếp tục hoàn thành theo mốc tiến độ được giao. “Việc hoàn thành Cảng hàng không Quảng Trị có ý nghĩa vô cùng to lớn, theo quy hoạch khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, đây là một trong 2 cực tăng trưởng nằm trên hành lang kinh tế Đông- Tây. Cùng với việc hình thành hub vận tải (đầu mối trung chuyển, kết nối các loại hình vận tải) và hình thành trung tâm công nghiệp đô thị 1 trong 4, đây là một trong các động lực quan trọng trong thời gian dài để giúp Quảng Trị phát triển theo chỉ đạo của Trung ương về tăng trưởng 2 con số”.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không với các hãng bay

Cũng trong ngày 15/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không với các hãng bay, bao gồm Vietjet Air, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways. Hoạt động này hướng tới việc chuẩn bị cơ sở hợp tác, tạo điều kiện để các hãng hàng không đưa máy bay đến khai thác tại sân bay Quảng Trị trong tương lai.