English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cảng hàng không Quảng Trị tổ chức chuyến bay kỹ thuật

Thứ Năm, 14:21, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (15/10), tại Cảng hàng không Quảng Trị, Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật rà soát, kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh.

Công ty Trắc địa Bản đồ thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng tham gia bay kỹ thuật bằng máy bay Cessna 208 trong khoảng 60- 90 phút. Đây là dòng máy bay động cơ tuabin cánh quạt đa dụng, phục vụ nhiều hoạt động hàng không.

cang hang khong quang tri to chuc chuyen bay ky thuat hinh anh 1
Máy bay Cessna 208 tham gia bay kỹ thuật trong khoảng 60- 90 phút

Máy bay xuất phát từ Đồng Hới, thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên Cảng Hàng không Quảng Trị với tốc độ trung bình 220km/h, ở các cao độ 600m và 300m. Trong suốt quá trình bay, thiết bị chuyên dụng trên máy bay ghi lại hình ảnh phục vụ công tác kiểm tra khu vực không phận và chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh, góp phần đánh giá các điều kiện liên quan an toàn bay. Các đơn vị liên quan cũng tiến hành rà soát những hạng mục hạ tầng khu bay gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay.

cang hang khong quang tri to chuc chuyen bay ky thuat hinh anh 2
Bay kỹ thuật rà soát, kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh

Ông Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quảng Trị cho biết, công tác kiểm tra được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị chuyên môn, bảo đảm tuân thủ yêu cầu về an toàn và quy trình liên quan.

Theo ông Nguyễn Tuấn Linh, sau hoạt động này, doanh nghiệp thực hiện dự án tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng và đơn vị chuyên môn triển khai những công việc tiếp theo, trong đó có đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật liên quan theo quy định. “Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu thi công tại đây cam kết hoàn thành trong khoảng tháng 3/2027 để hoàn thành và khai thác chuyến bay đầu tiên tại dự án cảng hàng không Quảng Trị. Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty và Tập đoàn cũng tích cực giải quyết các thủ tục trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án”.

cang hang khong quang tri to chuc chuyen bay ky thuat hinh anh 3
Chủ đầu tư cam kết hoàn thành dự án trong tháng 3-2027

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án hạ tầng giao thông quan trọng tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị do liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T (thành viên Tập đoàn T&T Group) và CIENCO4 làm nhà đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng. Đến tháng 10/2026, tổng khối lượng thi công của dự án đã đạt trên 80%. Trong đó, sân đỗ máy bay đã hoàn thành; các hạng mục khác đang được triển khai theo kế hoạch, hướng tới hoàn thiện đồng bộ hạ tầng phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu và chuẩn bị khai thác.

cang hang khong quang tri to chuc chuyen bay ky thuat hinh anh 4
Trong suốt quá trình, thiết bị chuyên dụng trên máy bay sẽ ghi lại hình ảnh phục vụ công tác kiểm tra

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Ban Quản lý Xây dựng - Tập đoàn T&T Group thông tin, các hạng mục lắp đặt thiết bị quản lý bay dự kiến hoàn thành vào tháng 01/2027. Song song với thi công, doanh nghiệp dự án đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ và điều kiện phục vụ khai thác. Mã sân bay đã được cấp ngày 07/11/2025; phương thức bay được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt ngày 23/3/2026. Hệ thống tài liệu, quy trình khai thác tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện theo quy định. “Chương trình kiểm tra, đánh giá ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng ghi nhận kết quả đạt được trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là cơ bản hoàn thành các hạng mục kết cấu chính của khu bay”.

cang hang khong quang tri to chuc chuyen bay ky thuat hinh anh 5
Máy bay xuất phát từ Đồng Hới, thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên Cảng Hàng không Quảng Trị

Theo quy hoạch được điều chỉnh vào tháng 7/2026, Cảng hàng không Quảng Trị được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, hiện đại như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350. Cùng với chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, hiện doanh nghiệp dự án đang dồn sức với mục tiêu đưa Cảng hàng không vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 3/2027, trước dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/2027), đồng thời đón đầu cơ hội từ Năm Du lịch quốc gia 2027 do tỉnh Quảng Trị đăng cai.

cang hang khong quang tri to chuc chuyen bay ky thuat hinh anh 6
Tỉnh Quảng Trị tổ chức chuyến bay kỹ thuật rà soát, kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Khi các dự án hạ tầng trọng điểm này hoàn thành, Khu kinh tế Đông Nam, Cảng nước sâu Mỹ Thủy và Cảng hàng không Quảng Trị sẽ tạo không gian phát triển mới, hình thành các cực tăng trưởng quan trọng trong thời gian tới.

cang hang khong quang tri to chuc chuyen bay ky thuat hinh anh 7
Đài kiểm soát không lưu đang dần hoàn thiện

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá, hoạt động bay kỹ thuật cũng là dịp để động viên, khích lệ toàn bộ cán bộ, nhân viên thi công Cảng hàng không Quảng Trị tiếp tục hoàn thành theo mốc tiến độ được giao. “Việc hoàn thành Cảng hàng không Quảng Trị có ý nghĩa vô cùng to lớn, theo quy hoạch khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, đây là một trong 2 cực tăng trưởng nằm trên hành lang kinh tế Đông- Tây. Cùng với việc hình thành hub vận tải (đầu mối trung chuyển, kết nối các loại hình vận tải) và hình thành trung tâm công nghiệp đô thị 1 trong 4, đây là một trong các động lực quan trọng trong thời gian dài để giúp Quảng Trị phát triển theo chỉ đạo của Trung ương về tăng trưởng 2 con số”.

cang hang khong quang tri to chuc chuyen bay ky thuat hinh anh 8
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không với các hãng bay

Cũng trong ngày 15/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không với các hãng bay, bao gồm Vietjet Air, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways. Hoạt động này hướng tới việc chuẩn bị cơ sở hợp tác, tạo điều kiện để các hãng hàng không đưa máy bay đến khai thác tại sân bay Quảng Trị trong tương lai.

dai-dien-chu-dau-tu-du-an-cang-hang-khong-quang-tri-bao-cao-tien-do-thuc-hien-du-an.jpg

Cảng hàng không Quảng Trị sẽ bay thử kỹ thuật vào 15/10

VOV.VN - Ngày 26/9, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra, khảo sát thực địa tình hình triển khai dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị cũ).

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều tồn tại, vi phạm tại dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị
Nhiều tồn tại, vi phạm tại dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Quảng Trị, trong đó có dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị.

Nhiều tồn tại, vi phạm tại dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Nhiều tồn tại, vi phạm tại dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Quảng Trị, trong đó có dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị.

Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào 7/2026
Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào 7/2026

VOV.VN - Sau gần một năm khởi công, Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 7/2026.

Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào 7/2026

Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào 7/2026

VOV.VN - Sau gần một năm khởi công, Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 7/2026.

Khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị
Khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay (6/7), tại các xã Gio Quang, Gio Hải và Gio Mai, huyện Gio Linh, UBND tỉnh Quảng Trị và liên danh nhà đầu tư T&T - CIENCO 4 làm lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và thực hiện nghi thức lễ khởi công. 

Khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay (6/7), tại các xã Gio Quang, Gio Hải và Gio Mai, huyện Gio Linh, UBND tỉnh Quảng Trị và liên danh nhà đầu tư T&T - CIENCO 4 làm lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và thực hiện nghi thức lễ khởi công. 

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục