Cảnh báo mưa dông, lốc, sét diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng 23/4, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/4 đến 08 giờ ngày 23/4 tại một số nơi vượt 70mm như: Uông Bí (Quảng Ninh) 121,1mm; Khau Phạ (Lào Cai) 77,8mm; Lâm Thao (Phú Thọ) 76,2mm; Tà Gia 2 (Lai Châu) 76,0mm; Mường Chiên 2 (Sơn La) 73,8mm.

Dự báo trong ngày và đêm 23/4, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 20–40mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm trong 24 giờ.

Từ ngày 23/4 đến 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa từ 20–40mm trong 24 giờ, có nơi trên 100mm trong 24 giờ.

Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10–30mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm trong 24 giờ. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.