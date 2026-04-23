  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cảnh báo mưa dông, lốc, sét diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Thứ Năm, 09:32, 23/04/2026
VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 23–25/4, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm/24h, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng 23/4, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/4 đến 08 giờ ngày 23/4 tại một số nơi vượt 70mm như: Uông Bí (Quảng Ninh) 121,1mm; Khau Phạ (Lào Cai) 77,8mm; Lâm Thao (Phú Thọ) 76,2mm; Tà Gia 2 (Lai Châu) 76,0mm; Mường Chiên 2 (Sơn La) 73,8mm.

canh bao mua dong, loc, set dien rong o bac bo va trung bo hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Dự báo trong ngày và đêm 23/4, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 20–40mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm trong 24 giờ.

Từ ngày 23/4 đến 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa từ 20–40mm trong 24 giờ, có nơi trên 100mm trong 24 giờ.

Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10–30mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm trong 24 giờ. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

PV/VOV.VN
Hai người tử vong do sét đánh tại Cà Mau

VOV.VN - Hôm nay 17/11, ông Trần Hoàng Khải, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm do sét đánh làm hai người chết.

Sét đánh tử vong 2 vợ chồng đang làm nương ở Điện Biên

VOV.VN - Một trận mưa lớn kèm dông sét xảy ra sáng 6/10 tại xã Pú Nhung (huyện Tuần Giáo cũ), tỉnh Điện Biên đã khiến hai vợ chồng tử vong khi đang làm nương. Mưa lớn cũng gây sạt lở nặng, chia cắt nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã này.

Nữ công nhân ở Hà Nội tử vong do bị sét đánh trên đường về nhà

Một tai nạn thương tâm xảy ra tại xã Quảng Bị (Hà Nội), khi một nữ công nhân bị sét đánh trong lúc đi xe máy về nhà sau ca làm đêm, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Phú Quốc chủ động ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh

VOV.VN - Ngày 24/7, ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, địa phương vừa ban hành văn bản chỉ đạo phương án sẵn sàng, chủ động phương án ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh.

Sét đánh tử vong một người giữa mưa giông ở xã Đại Thanh, Hà Nội

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị L,. sinh năm 1959 bị sét đánh tử vong tại cánh đồng đằng sau trụ sở UBND xã Đại Thanh, Hà Nội, trong cơn giông, mưa to, gió lớn sáng nay (3/7).

