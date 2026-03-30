Sét, dông lốc tại Sơn La làm 1 người chết, hơn 100 nhà bị tốc mái

Ngày 29/3, tại tỉnh Sơn La xảy ra sét, dông lốc làm 01 người chết, hơn 100 ngôi nhà và điểm trường học bị tốc mái. Cụ thể tại bản Co Cháy, xã Lóng Sập, trong lúc đi làm nương ở gần nhà, anh Lầu A Và, sinh năm 1998 đã không kịp tìm nơi trú ẩn và bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong.

Thống kê ban đầu, tại xã Chiềng Hoa có 72 hộ dân bị tốc mái, tập trung tại các bản Hin Phá, Pháy Hượn, Áng Nghịu, Đin Lanh.

Sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, ổn định chỗ ở; đồng thời kiểm tra, thống kê thiệt hại để kịp thời hỗ trợ.

Chính quyền các xã đã duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời thông tin để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Lãnh đạo xã Chiềng Hoa thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại về nhà ở.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, thời gian chuyển mùa thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan. Dự báo trong thời gian tới, hiện tượng mưa dông, lốc, sét và mưa đá tiếp tục có khả năng xảy ra, người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó.