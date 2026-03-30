Sét, dông lốc tại Sơn La làm 1 người chết, hơn 100 nhà bị tốc mái

Thứ Hai, 17:50, 30/03/2026
VOV.VN - Sơn La xảy ra sét và dông lốc khiến 1 người tử vong, hơn 100 ngôi nhà và trường học bị tốc mái. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan tiếp diễn.

Ngày  29/3, tại tỉnh Sơn La xảy ra sét, dông lốc làm 01 người chết, hơn 100 ngôi nhà và điểm trường học bị tốc mái. Cụ thể tại bản Co Cháy, xã Lóng Sập, trong lúc đi làm nương ở gần nhà, anh Lầu A Và, sinh năm 1998  đã không kịp tìm nơi trú ẩn và bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong. 

Thống kê ban đầu, tại xã Chiềng Hoa có 72 hộ dân bị tốc mái, tập trung tại các bản Hin Phá, Pháy Hượn, Áng Nghịu, Đin Lanh.

Dông lốc cũng đã làm hơn 100 nhà, 2 điểm trường mầm non tại xã Pắc Ngà, Phiêng Pằn,  Mường Lầm, Chiềng Hoa và Nậm Ty bị tốc mái, riêng xã Chiềng Hoa có 72 nhà.

Lực lượng tại chỗ đã được xã Chiềng Hoa huy động hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, ổn định chỗ ở.

 Sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, ổn định chỗ ở; đồng thời kiểm tra, thống kê thiệt hại để kịp thời hỗ trợ. 

Chính quyền các xã đã duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời thông tin để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Lãnh đạo xã Chiềng Hoa thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại về nhà ở.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, thời gian chuyển mùa thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan. Dự báo trong thời gian tới, hiện tượng mưa dông, lốc, sét và mưa đá tiếp tục có khả năng xảy ra, người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
Tag: Sơn La sét đánh dông lốc thiên tai thời tiết tử vong tốc mái nhà mưa dông cảnh báo phòng chống thiên tai miền núi thiệt hại
Phú Thọ, Lào Cai và Thái Nguyên huy động sửa chữa nhà cho nhân dân sau dông lốc
VOV.VN - Lào Cai, Thái Nguyên và Phú Thọ đang huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc gây hư hỏng hàng nghìn ngôi nhà, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Sơn La khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc
VOV.VN - Sơn La đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân xã Pắc Ngà khắc phục hậu quả dông lốc làm tốc mái, sập nhà, đồng thời cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan tiếp diễn.

Dông lốc gây thiệt hại ở khu vực thị xã Nghĩa Lộ cũ, tỉnh Lào Cai
VOV.VN - Cơn dông lốc rất mạnh xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút chiều nay (29/3) tại khu vực thị xã Nghĩa Lộ cũ, nay là các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và xã Liên Sơn của tỉnh Lào Cai đã gây đổ cây, tốc mái nhà dân, làm 1 công nhân vệ sinh môi trường bị thương.

