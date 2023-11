Cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế

Dự báo từ ngày 24 đến 27/11, trên đất liền Thừa Thiên Huế có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 500mm. Riêng vùng Phú Lộc, Nam Đông lượng mưa dự báo từ 300-500mm, có nơi trên 800mm; gây ngập lụt diện rộng cho khu vực đồng bằng, các khu vực trũng thấp.

Nhiều tuyến đường thành phố Huế bị ngập trong đợt lũ vừa qua

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế; Chi cục Thuỷ sản và Đài Thông tin duyên hải Huế tăng cường thời lượng thông báo đến các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn trước ngày 25/11.

Đợt lũ lớn từ ngày 14 đến ngày 16-11 ở Thừa Thiên Huế gây ngập lụt trên diện rộng

Các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt… Các chủ đập chủ động vận hành đưa mực nước hồ về mực nước trước lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt, giảm đỉnh lũ vùng hạ du.

Nhiều diện tích hoa màu của bà con nông dân bị hư hại

Trước đó, trong đợt mưa lũ từ ngày 14 đến 16/11vừa qua ở Thừa Thiên Huế, việc xả lũ được các hồ điều tiết tốt nên đã giảm đến mức thấp nhất thiệt hại ở vùng hạ du.

Hồ thủy lợi Tả Trạch điều tiết lũ

Ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thên Huế cho biết: “UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với UBND các huyện xây dựng phương án, kịch bản cụ thể để ứng phó với tình hình mưa lụt xảy ra.

Đợt lũ vừa rồi mặc dù nó lớn hơn so với năm 2020 nhưng do công tác chuẩn bị và chỉ đạo một cách kịp thời ngay từ khi có dự báo và có công điện của Thủ tướng Chính phủ do đó đã hạn chế thiệt hại thấp nhất đối với bà con trên địa bàn của tỉnh”.