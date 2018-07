Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây nên từ hôm nay (16/07) đến hết ngày 18/07, ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa rất to.

Mưa lớn trong mấy ngày qua khiến quốc lộ 7A (tại Nghệ An) bị ách tắc.

Từ ngày 16 - 18/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông suối nhỏ và thượng lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Biên độ lũ lên trên các sông như sau: thượng lưu sông Hồng- Thái Bình từ 1-2m; các sông suối nhỏ và thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 3-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông đều ở mức dưới BĐ1.

Cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh như: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Quảng Ninh; xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh: Hài Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nội và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. (Cần chú ý theo dõi Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1; riêng ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: cấp 2.

Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt quốc lộ ở Nghệ An

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, vào khoảng 6h20’ ngày 16/7, một khối lượng đất đá lớn tại khu vực eo Vực Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An đã ra sạt lở, đổ ập xuống quốc lộ 7A.

Lực lượng chức năng huyện Con Cuông (Nghệ An) nỗ lực khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện.

Rất may vào thời điểm trên không có phương tiện nào lưu thông qua đây. Ước tính có khoảng 40m3 đất đá đã đổ ập xuống quốc lộ 7A, khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Con Cuông đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai lực lượng và thiết bị xử lý điểm sạt lở, đồng thời tìm phương án thông đường sớm nhất. Huyện Con Cuông đang tiến hành cắm các biển cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông không đi qua tuyến Quốc lộ này, đảm bảo an toàn./.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão VOV.VN -Đêm nay (16/7) áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào phía Bắc Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão. Công điện ứng phó áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới VOV.VN -Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp trên các phương tiện thông tin; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền

Các tỉnh phía Bắc chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét VOV.VN - Tại Hà Giang tiếp tục có mưa to, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao ở các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Quản Bạ, Bắc Quang...