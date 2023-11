Cảnh báo nguy cơ sạt lở trên tuyến Quốc lộ 8A đi Cửa khẩu Cầu Treo

Các huyện có lượng mưa lớn, kéo dài từ tối qua như: Can Lộc, Lộc Hà, Hương Sơn… Tại huyện Can Lộc, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Để đảm bảo an toàn, lực lượng CSGT phải xuống đường điều tiết giao thông. Mưa lớn cũng khiến nhiều trường học bị ngập, Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc đã chỉ đạo các trường linh hoạt cho học sinh nghỉ học.

Nước dâng vào nhà, người dân khẩn trương kê cao đồ đạc

Tại huyện Hương Sơn, khoảng 16h chiều 13/11, xảy ra sạt lở núi trên Quốc lộ 8A đoạn km82+300 (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1). Ước tính sơ bộ, có khoảng hơn 200m3 đất đá đã đổ xuống làm chia cắt đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Các lực lượng chức năng đã huy động máy móc, có mặt tại điểm sạt lở để san gạt đất đá. Đến 18h cùng ngày, khối lượng đất đá đổ xuống đường được dọn dẹp, đảm bảo lưu thông trở lại trên QL 8A.

Nhiều trường đã phải cho học sinh nghỉ học (Ảnh TK)

Quốc lộ 8A nguy cơ sạt lở cao, CSGT phải cảnh báo, hướng dẫn phân luồng

Ông Võ Trường Giang - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 cho biết, mặc dù đã thông tuyến nhưng nguy cơ sạt lở rất lớn.

“Đề phòng buổi tối đá rơi, xe cộ đi lại nguy hiểm nên chúng tôi tạm thời đóng, ngăn đường, cảnh báo từ xa từ cửa khẩu đến KM 44+500, không cho xe lưu thông. Mặc dù không tắc, nhưng nguy hiểm nên phải cấm đường từ tối nay đến sáng mai”, ông Võ Trường Giang nói.