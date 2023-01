Cảnh báo tai nạn từ các công trình xây dựng kém an toàn

Thời gian gần đây, nhiều người dân xã An Khánh, Phú Túc (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) rất lo ngại trước tình trạng kém an toàn tại công trình xây dựng mố cầu M9 của gói thầu số 04 trong dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 tại ấp 1, xã Phú Túc. Bởi liên doanh nhà thầu gồm: công ty cổ phần xây lắp 368 và Công ty TNHH Tập đoàn Định An (đơn vị trúng thầu) tổ chức thi công công trình này có tận dụng mặt đường dân sinh làm đường để vận chuyển vật liệu, thiết bị, tập kết xe cơ giới. Đã nhiều lần ùn ứ giao thông tại đây do các xe cơ giới đậu đổ lên xuống thiết bị; thậm chí sáng ngày 5-1 nhiều người dân qua địa điểm này phải chui qua cây cần cẩu của một phương tiện cơ giới bị sự cố nằm chắn qua mặt đường. Ngoài ra những xe trục, xe có cần cẩu dài hàng chục mét đang thi công phần mố cầu rất nguy hiểm khi gần đường giao thông đông người và phương tiện qua lại.

Con đường dân sinh và đường phục vụ xe cơ giới thi công gói thầu 04 của dự án xây cầu Rạch Miễu 2 là một nên nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Một cán bộ hưu trí tại xã Phú Túc bức xúc: “Lấy mặt đường làm công trình, cắt đứt giao thông thì trong một thời gian ngắn nào đó phải khắc phục lại để người dân, học sinh đi học mất an toàn. Ở đây hoạt động bằng cơ giới nhiều, rất nguy hiểm, vừa rồi xe cẩu bị đứt dây rất may không gây tai nạn nhưng tôi thấy rất nguy hiểm. Tôi họp chi bộ có phản ánh những việc cụ thể. Cần khắc phục triệt để chứ như hiện nay quá nguy hiểm".

Trên công trường thi công gói thầu số 04 của dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2, chúng tôi thấy rất ít công nhân, cán bộ kỹ thuật mang mặc đồ bảo hộ. Người công nhân phụ trách công việc đóng cọc bê tông rủi ro cao nhưng cũng không đội mũ bảo hộ theo quy định.

Phương tiện cơ giới phục vụ công trình bị hư hỏng chắn ngang mặt đường dân sinh

Ông Nguyễn Cao Cường, Chỉ huy trưởng công trình thi công gói thầu số 04 thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp 368 thừa nhận, do mặt bằng thi công chật hẹp nên đơn vị thi công tận dụng mặt đường dân sinh để phục vụ công trình, đôi khi xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ nhưng không có giải pháp nào khác: "Mặt bằng được bàn giao thi công rất chật hẹp.Vừa rồi khi thi công chúng tôi có xin huyện làm đường dân sinh. Ngày thường lưu thông không có vấn đề gì chỉ có ùn tắc vài giờ thôi. Hôm nay thì có vấn đề do vận chuyển vận tư ra khỏi công trường”.

Những hố sâu tại công trường không được che kín .

Tại công trường xây dựng dự án cầu Rạch Vong (thuộc địa bàn phường 8, thành phố Bến Tre) do Công ty Cổ phần Đạt Phương và Công ty Cổ phần Núi Hồng trúng thầu thi công cũng ngổn ngang với các đống đất to đùng, có các hố sâu không được đậy kín, những tảng bê tông to đùng có các thanh sắt nhọn nhô lên để ngang dọc mặt đường. Nghiêm trọng hơn là khu vực công trình này có tiếp giáp với 2 đường giao thông gồm: đường Nguyễn Đình Chiểu và đường công cộng của khu dân cư. Mỗi ngày, số người và phương tiện lưu thông trên 2 tuyến đường này rất đông nhưng công trình không được rào chắn, đảm bảo an toàn.

Những cái "bẫy chông" nằm lâu ngày tại công trường rất nguy hiểm.

Theo ông Trần Văn Hội, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đang quản lý 04 dự án cầu đường trọng điểm của tỉnh. Năm qua, các công trình không xảy ra sự cố tai nạn nào nhưng qua vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra ở tỉnh Đồng Tháp đã là bài học xương máu, rút kinh nghiệm trong việc đảm bảo an toàn tại các công trình xây dựng. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre đã trực tiếp đến các dự án nhắc nhỡ các nhà thầu, đơn vị thi công phải tăng cường công tác đảm bảo an toàn nơi công trường.

Bến Tre là địa phương đang có nhiều dự án, công trình xây dựng có quy mô lớn nên vấn đề an toàn lao động, an toàn giao thông cần được quan tâm hơn.

Ông Hội nói: "Công trình làm đường và cầu cũng vậy, việc vừa làm vừa đảm bảo an toàn giao thông đều phải thường trực, gần như song song 2 chuyện đó. Trong những hồ sơ đều có phương án đảm bảo an toàn giao thông. Ngày thường đều có người giám sát đến các công trường, tuy nhiên trong quá trình thi công, đôi lúc cũng có trường hợp lơ là, chúng tôi sẽ đi đến công trường ngay lập tức để trao đổi, nhắc nhỡ phải đảm bào an toàn giao thông".

Bến Tre hiện là một trong những địa phương có nhiều dự án, công trình xây dựng có quy mô lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long như: cầu, cống ngăn mặn, bờ kè, đường giao thông và các công trình dân dụng. Đi đôi với việc nâng cao chất lượng thì vấn đề an toàn lao động, an toàn giao thông tại các công trường là điều mà các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị giám sát, đơn vị thi công quan tâm, chú trọng. Sự việc đau lòng một bé trai ở tỉnh Đồng Tháp bị tử vong do lọt vào ống bê tông là vấn đề rất thương tâm, tổn thất về tính mạng con người, không thể bù đắp được./.