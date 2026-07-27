Cảnh sát giao thông Đồng Nai vạch trần vụ chở hơn 1 tấn thịt heo bẩn

Chiều 27/7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai cho biết đã bàn giao vụ việc vận chuyển số lượng lớn thịt heo bẩn không rõ nguồn gốc cho Công an xã Minh Đức, TP.Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) tiếp tục điều tra, xử lý.

Lực lượng chức năng phát hiện xe chở thị heo "bẩn" (Ảnh: CA)

Khoảng 13h ngày 26/7, trong lúc tuần tra trên tuyến ĐT.752 (đoạn qua xã Minh Đức), tổ công tác phát hiện chiếc xe tải van BKS 50H-345.XX lưu thông hướng phường Bình Long đi phường Tân Khai có nhiều biểu hiện bất thường nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Ban đầu, tài xế P.M.H. (39 tuổi) và người đi cùng L.T.Đ (40 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) xuất trình đầy đủ giấy tờ và khai báo thùng xe chỉ chở… đồ gia dụng.

Tuy nhiên, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ phía sau thùng xe đã "tố cáo" hành vi gian dối.

Khi tổ công tác yêu cầu mở thùng xe kiểm tra thực tế phát hiện hơn 1,1 tấn thịt heo không đầu, xẻ lthành những miếng lớn. Thịt đã tái xanh, nổi nhiều đốm đỏ và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Số thịt heo hư bốc mùi (ảnh: CA)

Tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hay giấy chứng nhận kiểm dịch.

Qua đấu tranh nhanh, tài xế H. khai nhận được thuê vận chuyển số thịt bẩn này từ xã Minh Đức về xã Phú Hòa Đông (TP.HCM) với giá 1,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa số “thịt bẩn” này đến nơi tiêu thụ thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Hiện toàn bộ tang vật, phương tiện và người liên quan đã được chuyển giao cho cơ quan chức năng địa phương để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.