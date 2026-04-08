Kiểm tra điểm tập kết heo ở TP.HCM, quyết chặn thịt bẩn

Chiều 8/4, Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP.HCM đã làm việc tại địa điểm kinh doanh của ông Nguyễn Văn Dũng, ở khu phố 3 Hưng Hòa, phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM (trước là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với chủ cơ sở

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang nuôi giữ khoảng 195 con heo thịt (trọng lượng từ 100-110kg/con) trong 19 ô chuồng để chờ bán.

Dù đại diện cơ sở đã xuất trình được nhiều giấy tờ pháp lý như: Giấy phép kinh doanh, kết quả xét nghiệm âm tính với dịch tả heo Châu Phi, lở mồm long móng và các giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển từ tỉnh Đồng Nai (số lượng lên đến hàng trăm con), tuy nhiên một lỗ hổng lớn đã được đoàn kiểm tra chỉ rõ. Cụ thể, chủ cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ sổ sách, ghi chép lưu giữ thông tin để truy xuất nguồn gốc động vật.

Trong bối cảnh thực phẩm bẩn tràn lan, việc thiếu hụt dữ liệu truy xuất nguồn gốc được xem là nguy cơ lớn gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh và chất lượng thịt khi ra thị trường.

Đoàn kiểm tra khu vực cân và xuất bán heo

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở phải có mặt tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM vào ngày 14/4 để làm việc và bổ sung các hồ sơ pháp lý liên quan.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, việc kiểm tra này sẽ được thực hiện liên tục, xuyên suốt và không có vùng cấm.

Đoàn sẽ tập trung rà soát kỹ các điểm tập kết, trung chuyển và giết mổ để đảm bảo mọi con heo khi đưa ra thị trường đều phải có giấy tờ rõ ràng, sạch bệnh, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và giữ vững ổn định cho ngành chăn nuôi trước áp lực của dịch bệnh.