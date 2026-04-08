Kiểm tra điểm tập kết heo ở TP.HCM, quyết chặn thịt bẩn

Thứ Tư, 20:52, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước tình trạng thịt heo bẩn diễn biến phức tạp, Đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM theo Quyết định 945/QĐ-UBND vừa tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh heo, yêu cầu làm rõ các hồ sơ về truy xuất nguồn gốc động vật.

Chiều 8/4, Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP.HCM đã làm việc tại địa điểm kinh doanh của ông Nguyễn Văn Dũng, ở khu phố 3 Hưng Hòa, phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM (trước là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với chủ cơ sở 

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang nuôi giữ khoảng 195 con heo thịt (trọng lượng từ 100-110kg/con) trong 19 ô chuồng để chờ bán.

Dù đại diện cơ sở đã xuất trình được nhiều giấy tờ pháp lý như: Giấy phép kinh doanh, kết quả xét nghiệm âm tính với dịch tả heo Châu Phi, lở mồm long móng và các giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển từ tỉnh Đồng Nai (số lượng lên đến hàng trăm con), tuy nhiên một lỗ hổng lớn đã được đoàn kiểm tra chỉ rõ. Cụ thể, chủ cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ sổ sách, ghi chép lưu giữ thông tin để truy xuất nguồn gốc động vật.

Trong bối cảnh thực phẩm bẩn tràn lan, việc thiếu hụt dữ liệu truy xuất nguồn gốc được xem là nguy cơ lớn gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh và chất lượng thịt khi ra thị trường.

Đoàn kiểm tra khu vực cân và xuất bán heo

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở phải có mặt tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM vào ngày 14/4 để làm việc và bổ sung các hồ sơ pháp lý liên quan.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, việc kiểm tra này sẽ được thực hiện liên tục, xuyên suốt và không có vùng cấm.

Đoàn sẽ tập trung rà soát kỹ các điểm tập kết, trung chuyển và giết mổ để đảm bảo mọi con heo khi đưa ra thị trường đều phải có giấy tờ rõ ràng, sạch bệnh, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và giữ vững ổn định cho ngành chăn nuôi trước áp lực của dịch bệnh.

Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát bếp ăn trường học

VOV.VN - Sau vụ việc 300 tấn thịt heo bệnh tại Hà Nội đã đưa ra thị trường, trong đó một phần đã đưa vào bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 diễn ra chiều 4/4, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đã cung cấp thông tin liên quan.

Thiên Lý-CTV Phạm Thịnh/VOV TPHCM
300 tấn thịt heo bệnh vào trường học: Cơ quan chủ quản nói gì?

VOV.VN - Đại diện Cục Chăn nuôi - Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Có sự đứt gãy trong cả 3 khâu: kiểm soát giết mổ, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của lực lượng chức năng.

300 tấn thịt heo bệnh vào trường học: Cơ quan chủ quản nói gì?

300 tấn thịt heo bệnh vào trường học: Cơ quan chủ quản nói gì?

VOV.VN - Đại diện Cục Chăn nuôi - Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Có sự đứt gãy trong cả 3 khâu: kiểm soát giết mổ, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của lực lượng chức năng.

Thịt heo được thí điểm niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam
Thịt heo được thí điểm niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

VOV.VN - Ngày 25/3, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp liên quan tổ chức cuộc họp về Đề án thí điểm niêm yết và giao dịch thịt heo trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).

Thịt heo được thí điểm niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Thịt heo được thí điểm niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

VOV.VN - Ngày 25/3, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp liên quan tổ chức cuộc họp về Đề án thí điểm niêm yết và giao dịch thịt heo trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).

Đà Nẵng, đồng loạt mở bán 19 điểm bình ổn giá thịt heo dịp Tết
Đà Nẵng, đồng loạt mở bán 19 điểm bình ổn giá thịt heo dịp Tết

VOV.VN - Dịp Tết Bính Ngọ, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức 19 điểm bán thịt heo, thịt bò, trứng gà bình ổn giá.

Đà Nẵng, đồng loạt mở bán 19 điểm bình ổn giá thịt heo dịp Tết

Đà Nẵng, đồng loạt mở bán 19 điểm bình ổn giá thịt heo dịp Tết

VOV.VN - Dịp Tết Bính Ngọ, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức 19 điểm bán thịt heo, thịt bò, trứng gà bình ổn giá.

