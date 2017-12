Cảnh sát giao thông ngăn chặn kịp thời 1 phụ nữ định nhảy cầu tự tử

Trưa 21/12, tổ công tác phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nam do Đại úy Lê Thanh Tùng làm Tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến QL 38, thuộc địa phận xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, Hà Nam đã phát hiện một phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng trên cầu Yên Lệnh.

Người phụ nữ này có biểu hiện lạ, tay bám thành cầu, có ý định nhảy xuống sông. Phát hiện sự việc, Tổ công tác đã kịp thời can ngăn và đưa về trụ sở.

Chị C. được gia đình đến đón về nhà.

Qua thăm hỏi, động viên được biết người phụ nữ này tên Vũ Thị Hoàng C., (sinh năm 1989, trú tại xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Nguyên nhân chị C. có ý định tự tử là do hiểu nhầm tình cảm với người yêu. Người nhà sau đó đã đến đón chị C trở về, đồng thời gia đình cảm ơn những hành động đẹp, kịp thời của các chiến sỹ CSGT công an tỉnh Hà Nam./.

